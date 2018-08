¿Cuál es el lío sobre los talleres del Ferrocarril en Bello?

Las antiguas bodegas de la estación del Ferrocarril en el municipio de Bello, en el norte de Antioquia, son la manzana de la discordia entre las autoridades locales y los bellanitas. El pasado 29 de junio, el Concejo aprobó el Acuerdo 020 de 2016 de la Alcaldía que le da facultades para disponer de este predio cedido por el Ministerio de Transporte.

Eso significa que el alcalde del municipio, César Augusto Suárez Mira, podría “transferir a una entidad de orden nacional, departamental o municipal, o una institución de educación superior (IS)” el terreno de unos 110.000 metros cuadrados.

Esta pretensión ha generado debates desde 2016 en el municipio. En esa oportunidad, el Concejo también aprobó un acuerdo que confiere facultades a la Alcaldía para negociar con el Fondo Nacional del Ahorro para la construcción de un proyecto de vivienda de interés social y establecimientos para el comercio.

La Gobernación de Antioquia objetó la decisión en 2016 y frente al reciente visto bueno por parte del Concejo, la administración departamental también se mostró en desacuerdo con la aprobación y determinada a detener cualquier pretensión de transferir la titularidad del predio.

“El municipio de Bello, de una manera sospechosa, ha venido tratando que se apruebe un acuerdo del Concejo para entregarle ese espacio público a los privados. Siempre me he opuesto como gobernador de Antioquia, y me seguiré oponiendo, a que un espacio público de tanta tradición como son los ferrocarriles se esté entregando a un privado”, dijo el gobernador de Antioquia Luis Pérez.

Además, el mandatario manifestó que una vez la Gobernación comience las obras del ferrocarril, la administración pedirá el área que necesite para la estación en Bello de ese medio de transporte. “De esos 110 mil metros, necesitamos 80 mil para hacer una estación del ferrocarril. Lo que el municipio de Bello haga lo hará para asuntos de carácter público”, manifestó el mandatario.

Además de la Gobernación, los demás opositores de la entrega del terreno a privados sostienen que los antiguos talleres son un patrimonio de Antioquia, por lo tanto, debe de conservar un propósito público para su uso. Con ese compromiso fue que el Ministerio de Transporte cedió el lote junto al inmueble. “Su finalidad era darles a los habitantes de Bello un espacio para el esparcimiento cultural y educativo”, dijo Jhon Jairo Bermúdez, representante a la Cámara por Antioquia, al diario El Colombiano, .

Tras la aprobación del acuerdo, el gobernador pidió al ministro de Transporte, Germán Cardona, que aclarara las condiciones de uso de los talleres. Así mismo, Pérez manifestó que, si el municipio requería construir viviendas, la Gobernación podría entregar lotes en otro lugar para este objetivo.

El espacio en discordia ha sido pedido por universidades para convertirlo en un centro para la tecnología y el disfrute de este como espacio público. Y bajo esa misma premisa de lo público y "para todos", los habitantes de Bello quieren que los viejos talleres de la empresa ferroviaria del país se conviertan en un lugar de encuentro para la cultura, el aprendizaje, la ciencia y la innovación.

Este mismo acuerdo había sido debatido en mayo, en el que fueron 11 votos contra ocho los que negaron las facultades para la Alcaldía. Sin embargo, en esta nueva ocasión cambiaron las proporciones que dieron pie a la aprobación.

“Ahora aprueban todo lo contrario y todo obedece a un acuerdo político para que los Suárez Mira (actual alcalde del municipio) apoyen al candidato liberal para la próxima Alcaldía de Bello”, manifestó a El Colombiano el representante a la Cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz. Él atribuye que los tres votos que se negaron en mayo, cambiaron su posición tras el pacto.

A pesar de este conflicto, la Alcaldía aún no presenta un plan para ejecutar en la zona, pero estudia las posibilidades en las que le puede hacer uso al terreno. Mientras unos dicen que el acuerdo no especifica que el lote es de carácter público, otros sostienen que la aprobación del acuerdo precisa que no se puede vender, por ende, se destinará para el fin por el cual fue cedido.

Por el momento, los ciudadanos que quieren un espacio para la comunidad esperan que los opositores de la aprobación del acuerdo reciban el apoyo por parte de la Gobernación, que ya lo manifestó, y del Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional para darle nulidad al documento y dar pie a un proyecto que sí cumpla con los deseos de los bellanitas.

Los talleres del Ferrocarril de Antioquia, cercanos a la estación Bello del Metro, fueron inaugurados el 20 de noviembre de 1926 como el complejo técnico más importante de la empresa ferroviaria. Dejaron de operar el 30 de junio de 1992. Desde entonces, han surgido ideas y planes para reutilizar el espacio como universidad, escuela de oficios, parque comercial y viviendas; pero ninguno de estos planteamientos ha presentado lo que sería un lugar para la reconstrucción de la memoria histórica de lo que significó la presencia de este medio de transporte para los paisas: la oportunidad de no continuar aislados entre el valle de montañas.