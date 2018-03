Hombre se masturbó en Metro de Medellín y se excusó culpando a pasajera

redacción Nacional

Un nuevo caso de acoso sexual en un sistema de transporte público fue denunciado en el país, esta vez en la capital de Antioquia. Una joven le contó a Q’HUBO que un hombre se masturbó contra su pierna mientras se transportaba en el Metro de Medellín. (Lea aquí: Transporte público de Bogotá, el más inseguro del mundo para las mujeres)

“La culpa es suya por poner su pierna en mi pene”, respondió el sujeto, según aseguró la denunciante. La joven, de 26 años, narró al medio que estaba de pie al lado de la puerta, porque ya estaba próxima a llegar a su estación final. Mientras hablaba por celular, sintió algo húmedo y caliente en su pierna. Al mirar, vio que un hombre había sacado su pene y se estaba masturbando. (Lea aquí: Francia multará con 90 euros el acoso callejero)

Empezó a gritar y grabó lo sucedido con su celular, al igual que los demás pasajeros que se percataron del hecho. Un bachiller de la Policía iba en el metro y le pidió de inmediato la identificación al señalado. La víctima interpuso una denuncia ante las autoridades. El sujeto abordaría todos los días el Metro de Medellín en la estación Floresta, es trabajador social de la Universidad de Antioquia y no tiene antecedentes judiciales.

Según la denunciante, en la Uri de la Fiscalía de Envigado, donde acudió para denunciar, los funcionarios respondieron que nunca habían recibido una acción por ese delito, el de injuria por vía de hecho. “Ellos improvisaron un formato y escucharon toda la historia. Fue el único lugar en el que vine a sentirme segura, porque antes no me habían preguntado si yo estaba bien, si me había tocado o si me pasaba algo más”, indicó ella, según informó El Colombiano citando a Q’HUBO.

La injuria por vía de hecho es un delito castigado por el Código Penal colombiano y consiste en que una persona hace a otra imputaciones deshonrosas a través de actuaciones materiales. Se penaliza hasta con tres años de prisión y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes porque atenta contra la integridad moral.

Este hecho ocurre en el Día de la Mujer, cuando se dieron a conocer cifras desalentadoras que dan cuenta que la violencia contra las mujeres persiste. Según un estudio publicado por la Universidad Libre, 3.014 mujeres han sido maltratadas por sus parejas en los dos meses que lleva el 2018, más de 40 al día.Además, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 11 % en 2017 frente a un porcentaje del 6,6 % para los hombres.

La organización Save the Children, por su parte, aseguró en un comunicado que los casos registrados de violencia sexual en enero de 2018 llegaron a 1.581, 300 más que en el mismo mes de 2017. La ONG también destacó que el 84 % de los casos de violencia de género registradas se dan contra mujeres menores de 19 años.

Aunque no hay cifras concretas sobre el acoso callejero en el país, el tema ha sido debatido en distintas ocasiones. En Bogotá se ha planteado la posibilidad de crear vagones exclusivos para mujeres en el sistema de transporte Transmilenio. Hace dos años, la fundación Thomson Reuters hizo un estudio en el que determinó que el transporte público de Bogotá es el más inseguro del mundo para las mujeres.

Países como Francia han optado por multar el acoso callejero con una sanción pecuniaria de 90 euros. Según el gobierno francés, el 90% de las mujeres que utilizan el transporte público consideran que han sido víctimas de violencia física o verbal, o de algún tipo de acoso. La medida castiga "cualquier propuesta, comportamiento o presión de índole sexista o sexual" en el espacio público.