Identifican a las tres víctimas mortales que dejó accidente en el Metro de Medellín

Redacción Antioquia

Javier Nicolás Rojas Medina, Juan David Guavita Legizamón y Carlos Andrés López Pérez, conocidos en el ámbito urbano como Suber, Shuk y Skills, son los nombres que se comentan los graffiteros del país.

Los jóvenes de 28, 25 y 27, respectivamente, perdieron la vida este domingo en horas de la madrugada cuando entraron a la vía férrea del Metro de Medellín, cerca de la estación el Poblado, con el propósito intervenir con grafitis uno de sus vagones sin autorización de la empresa.

Lea más: Accidente en la vía férrea del Metro de Medellín deja tres muertos.

Los tres eran oriundos de Bogotá y pertenecían al grupo grafitero de VSK Crew. Ellos habían rayado con su arte vagones de trenes en Bolivia y Brasil.

Su muerte dejó perpleja a la comunidad graffitera del país que, a través de redes sociales, les rindieron homenaje con mensajes como “rest in paint” (descansen en pintura).

Otros grafiteros de Medellín salieron a la calles para rendirle un homenaje a sus compañeros a través de la pintura.

El accidente ocurrió cuando un vehículo del Metro inspeccionaba la vía férrea en horario de la madrugada antes de comenzar su servicio a las 4:30 a.m. Los jóvenes no tenían previsto esta revisión y no mientras se encontraban pintando no tuvieron tiempo de reaccionar ante la cercanía del tren.

La empresa y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez lamentaron el fallecimiento de los jóvenes y enviaron sus condolencias a la familia.