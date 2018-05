"La doctora que me invitó se puso a llorar, que eso era discriminación. Yo no entiendo nada de eso": Don José

* Redacción Nacional

Este martes, Don José, el músico del que se habla en todo Medellín, no salió a trabajar. El restaurante Taquino, escenario del episodio de discriminación contra Don José, tampoco abrió sus puertas.

Pero, aunque el hecho ha despertado la indignación de todo un país, Don José, de 61 años, que lleva 30 cantando en buses, bares y restaurantes de la capital antioqueña, piensa que no se trató de un acto discriminativo y afirma tener buena relación con la dueña del establecimiento.

En diálogo con Blu Radio, el hombre al que le impidieron que se sentara a almorzar en una mesa del lugar, luego de aceptar la invitación de dos comensales que quisieron tener una atención con él, manifestó que “es un malentendido. Ellos me invitaron a almorzar y la cajera dijo que no podía. La dueña del negocio no tiene la culpa. La cajera llamó a la mesera y ya la doctora que me invitó se puso a llorar y que eso era discriminación. Yo no sé, yo no entiendo nada de eso”.

Hoy, Don José está muy preocupado. Pasó de ser un cantante informal, a verse en los diarios, la televisión y escuchar su nombre en la radio. Insiste en que no quiere traerle problemas a la dueña del restaurante donde cantó “Mamá Vieja” y “El Cristo de la Pared”. “Hasta me colaboraron, me dieron unas monedas”, afirmó el músico en dicha cadena radial. (Lea también: Indignación por discriminación a un cantante campesino en restaurante de Medellín)

Normalmente, Don José no trabaja solo, hace dueto con Antonio Montoya, pero desde hace un mes este último está enfermo y no ha podido salir a trabajar. Dada la difusión que ha tenido el episodio de su compañero, Montoya se enteró de lo ocurrido y también dio sus declaraciones en Blu radio: “Yo supe lo que pasó por las noticias, ni he podido hablar con José. Si es como dicen las noticias, muy mal hecho, es discriminación. Llevamos años trabajando juntos y es un excelente compañero, servicial y querido".

La otra protagonista de esta historia es Valeria Lotero. Ella y su compañero de trabajo se encontraban en el local comercial y decidieron invitar a Don José a almorzar. Ella fue quien difundió el video en el que denuncia el caso mientras, entre lágrimas, pide disculpas al músico por lo ocurrido.

“La primera indicación es que le empacaban el almuerzo y que tenía comer afuera. Al ver la indignación de las personas del restaurante lo dejaron comer con nosotros. Él merecía el mismo trato que merecemos nosotros. El señor no dijo una palabra fea y tuvo una actitud tranquila y sumisa”, afirmó la joven en la cadena radial.

Sin embargo, Lotero aclaró que no pretende “satanizar” el establecimiento, sino generar conciencia sobre la estigmatización y la exclusión social. “Todos merecemos el mismo trato. Esas conductas las tienen muchos en la ciudad y muchas personas también porque si esto pasa es porque hay gente que los exigen”, afirmó.

Aunque el establecimiento permanece cerrado de forma indefinida, en la mañana de este martes Eliana Calvache, una de las meseras llegó hasta el lugar y dio su punto de vista, pese a las consecuencias que ello le puede acarrear.

Según contó, ella era la encargada de acercarse a la mesa y pedirle a Don José que solo le podían vender el almuerzo si era para llevárselo, pero no se atrevió pues conocía al músico y no fue capaz de asumir esa actitud contra el hombre. Además, reiteró que los empleados no tienen la culpa, pues estaban obedeciendo las órdenes que se les da.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. “Algo muy valioso que nunca podemos olvidar: el respeto por el otro. Seamos solidarios”.

Algo muy valioso que nunca podemos olvidar: el respeto por el otro. Seamos solidarios. #NoALaDiscriminación #YoSoyDonJose — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 8 de mayo de 2018