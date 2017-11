La Gobernación de Antioquia le responde a los diputados sobre inversión en 2016

redacción Nacional

La Asamblea Departamental se preguntaba en dónde terminó el 13% del total del presupuesto que no se invirtió en 2016. El martes la Gobernación les respondió en qué se distribuyó el dinero de destinación libre.

Los diputados antioqueños se preguntaron esta semana qué pasó con el 13% del total del presupuesto aprobado a la Gobernación para 2016 que no tuvo destinación fija, según el diario El Colombiano. Un 87% fue con lo que cumplió la administración departamental de Antioquia en inversión.

En medio de las preguntas, la secretaria de Hacienda Departamental, Adriana Hernández, le dijo a El Colombiano que “todos estos recursos (no invertidos) que se adicionan (al presupuesto del año siguiente) son destinados a la inversión de los antioqueños, jamás se trasladan a gastos de funcionamiento de la administración departamental”.

Se le suma a la justificación de Hernández, la rendición de cuentas que la Gobernación entregó a el pasado martes a la Asamblea, en el que responden en qué se invirtió la destinación libre del 13% no ejecutado en 2016 que corresponde a unos $211.000 millones, aproximadamente.

"Muchos de los $480.000 millones (13% no ejecutado) tenían destinación específica, los que eran de libre destinación correspondían a $211.000 millones, que el gobernador puede discrecionalmente ver en qué los invierte, a qué secretarías se los entrega, para qué programa o proyecto. De la información que nos entregaron este martes, estamos evidenciando que esos recursos se asignaron a la Secretaría de la Infraestructura, a la red vial terciaria del departamento, que son las carreteras veredales. Esas carreteras no son responsabilidad del departamento sino de los municipios, pero el gobernador ha querido darles un empuje grande con programas como Placa Huellas", dijo a El Espectador Ana Cristina Moreno, diputada de la Asamblea por el Centro Democrático.

Lo que resta del total de presupuesto invertido, es decir unos $269.000 millones, pasan a ser recursos de balance, esto quiere decir que fueron trasladados al presupuesto de 2017. La duda quedó resuelta pero deja cuestionamientos de por qué la Gobernación no logra ejecutar el 100% del presupuesto aprobado para 2016.

"Decir que no se cumple con el 100% del presupuesto aprobado significa que del monto total que se había asignado a cada dependencia, a cada programa, no se lo gastaron en su totalidad. La idea en lo público es raspar la olla siempre, que todos los recursos que se asignaron se ejecuten porque es inversión en las comunidades, inversión de proyectos sociales, inversión de proyectos de infraestructura, a través de muchas cosas que necesitan as comunidades. Por eso siempre se lamentan las ejecuciones bajas", dijo la diputada.

Y parece que para este año tampoco alcanzarán la ejecución en un 100%. Para 2017, según datos recientes del despacho de Luis Pérez, gobernador de Antioquia, para finales de octubre se había ejecutado el presupuesto de este año en un 74% pero para la Asamblea aún no son cifras oficiales, pues "el 74% fue una cifra que dio el gobernador en un escenario informal, yo esa cifra oficialmente no la conozco. Tengo la de 64% al término de septiembre", anotó Moreno.

La hipótesis de la diputada de que haya subido el porcentaje es la ley de garantías que finalizaba en octubre, y su puesta en marcha le hubiese supuesto, en esos momentos, trabas para la ejecución de los recursos, por eso, "es muy posible que se hayan acelerado ese mes antes de que empezara ley de garantías".

Esta disyuntiva se dio en el marco del debate del presupuesto para 2018 en la Asamblea, en la que los diputados se cuestionaban acerca de qué tantas facultades le otorgarían al gobernador para disponer de los fondos. De los 4 billones 243.177 millones de pesos que se han venido debatiendo, $2.4 billones se destinará 47% a educación y 20% a salud, según Moreno. Este jueves serán las votaciones de trámite para la aprobación del presupuesto.