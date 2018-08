En Medellín

A modo de protesta, hombre pagó fotomulta de $540.000 con monedas de $50

Redacción Antioquia

Tras recibir la notificación de embargo de la Secretaría de Movilidad de Medellín por no pagar una fotomulta de 2015 de la que nunca fue avisado, Carlos Caro decidió pagar su deuda con esta cartera de una forma muy curiosa.

Entregó 10.800 monedas de $50 para quedar a paz y salvo con la Secretaría. “Resulta que el Tránsito nunca tuvo tiempo para notificarme, pero sí ha tenido tiempo para amenazarme, llamarme, escribirme de que me van a embargar”, dice Caro en un video que publicó en YouTube.

En el video, en el cual narró la situación, se ve cuando llega a la taquilla del Tránsito en el centro comercial Premium Plaza para cumplir con su deuda. La funcionaria que recibe los pagos preguntó qué había en las bolsas que fueron cargadas por Caro y dos amigos más.

Le puede interesar: Las reglas del juego para las cámaras de fotomultas.

“Llegamos y estamos esperando a que den autorización para poder pagar la fotomulta. Se sorprendió que son $540.000 en monedas, pero plata es plata, ahí dice que es solo pago en efectivo y esto es efectivo”, se escucha a Caro con sus amigos mientras esperan la respuesta del Tránsito.

La funcionaria luego de admitir la orden de sus superiores, recibió las monedas para contabilizarlas. Desde las 12:00 p.m. hasta las 4:15 p.m. Caro junto a sus amigos estuvo esperando a que le dieran el paz y salvo por la multa. Durante ese tiempo se escucha cómo los tres hombres comentan la longitud de la fila y bromean de sobre el tema.

Al final, Caro le pide disculpas a la funcionaria que debió de contabilizar las monedas y manifestó que no su intención no era obstaculizar más las esperas que tienen que afrontar los usuarios que pagarán multas.

“Yo no me estoy eximiendo por una culpa, pero qué bueno sería que nos tuvieran en cuenta y que nos permitieran defendernos y hacer las cosas como son. Si a uno no lo notifican no tiene por qué pagar”, dicen los amigos al final.