Pareja gay denunció que fue agredida por besarse en un parque de Medellín

Según los jóvenes, un hombre llegó a ofenderlos y agredirlos por hacer ese tipo de demostración afectiva en público. Interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para que su caso no quede impune.

A pesar de que existe una ley contra la discriminación y que la Corte Constitucional ha protegido los derechos de las parejas del mismo sexo, en Colombia siguen amedrentando a los miembros de la comunidad LGBT que expresan su cariño en espacios públicos. El 27 de agosto de 2019, una pareja gay denunció que fue agredida de manera verbal y física en el parque La Castellana, en el barrio Laureles de Medellín.

De acuerdo con la denuncia, los jóvenes de 24 y 17 años estaban conversando cuando un desconocido llegó y les dijo que no debían hacer ese tipo de demostraciones porque era una “falta de respeto para los demás”.

“El señor no llegó a hacernos ningún llamado de atención, sino que a decirnos que no podíamos demostrar nuestro afecto en público, y como le dijimos que no tenía derecho a hacernos esa exigencia, entonces reaccionó insultándonos y pegándonos”, dijo Julián David Suárez una de las víctimas a El Colombiano.

El joven de 24 años manifestó que su agresor fue identificado por la Policía como Carlos Mario Correa Lotero y que debido a él tuvieron que abandonar el parque.

“Lo único que hicimos fue darnos un beso, y fue corto, pero es que eso no es motivo para que este señor reaccionara de esta manera”, agregó Suárez.

El mayor Carlos Briceño, comandante del distrito 4 (Laureles), indicó en el mismo medio que él agresor era un señor de la tercera edad que se “indignó porque estaba con su nieto y este le comenzó a hacer preguntas sobre los muchachos, por eso, dice él, les llamó la atención, pero no dijo haberlos agredido”.

Al respecto, Suárez desestimó la versión del señor y manifestó que interpuso una denuncian penal ante la Fiscalía para que su caso no quede impune.

