Presunto ladrón fue desnudado por habitantes de Bello, Antioquia

-Redacción Nacional

Vuelve y juega. En Antioquia desnudaron de nuevo a un hombre que supuestamente habría cometido un robo. Esta vez sucedió en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, cuando descubrieron que el supuesto ladrón habría robado unas canastas de un almacén.

Cuando habitantes del sector de Niquía descubrieron que esto había pasado, no solo lo desnudaron, sino que lo hicieron correr por las calles sosteniendo solo un cartel, que decía “rata”. Mientras lo hacía, varios motociclistas lo perseguían e, incluso, le lanzaban golpes. El hombre no fue denunciado.

(Lea aquí: Presuntos ladrones fueron desnudados y golpeados por comunidad en Itagüí).

Las autoridades reprocharon fuertemente este hecho e hicieron un llamado a la comunidad para que no haga justicia por sus propias manos. “Que no se tome las justicias por sus propias manos y cuenten con las autoridades. Es supremamente importante que el mensaje sea claro y contundente: estamos aquí para ejercer las acciones necesarias”, dijo el secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque, a Noticias Caracol.

Ya en días pasados se había presentado un hecho similar. Esa vez fue en el barrio El Tablazo en Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, cuando dos hombres intentaron robar un bus de servicio público. En esa ocasión, además de las autoridades, parte de la comunidad también rechazó el hecho: “"No estoy de acuerdo con lo sucedido con los dos atracadores en Itagüí. Eso de golpearlos y desnudarlos NO, NO y NO. Justicia privada NO".