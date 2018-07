¿Realmente hubo intento de incursión paramilitar en Murindó, Antioquia?

* Redacción Nacional

La noche del pasado sábado, hacia las 9:30 de la noche, una nota de voz acabó con el sueño de los habitantes de Murindó, municipio del Urabá antioqueño. En el audio, Fredy Urón, personero del pueblo, informaba que, de acuerdo con información suministrada por habitantes de la región, "más de 100 hombres, al parecer de un grupo de autodefensas" se estaba concentrando en el cementerio para "aparentemente iniciar una incursión armada".

En el audio, Urón pedía a los otros personeros del municipio, contactar de manera "urgente" a todas las autoridades para hacer frente a una situación "inminente y grave que comprometía a la población civil". Se temía lo peor. En la zona se registra presencia de miembros del frente Ernesto Che Guevara del Eln, disidencias de las Farc y miembros del Clan del Golfo.

Un par de horas después, y por cuenta de la alarma generada por la nota de voz, miembros de la fuerza pública realizaron un patrullaje de emergencia en la zona. “Ya verificamos la información y no tenemos ninguna novedad, se descarta esa información", señaló el coronel Jerson Fajardo, comandante de la Policía de Urabá. Lea también: Masacre de San José de Apartadó, entre JEP y justicia ordinaria

En diálogo con El Espectador, Fredy Urón, personero del municipio de Murindó, reiteró que sus denuncias tienen fundamento. "Como no hubo enfrentamiento, están diciendo que me inventé todo. Pero el riesgo existe".

Según Urón, "la semana pasada grupos de las autodefensas interceptaron la embarcación que el que se encarga de traer los vivieres al municipio para advertirle a los habitantes de la región que ellos estaban haciendo presencia en la zona (...) una persona de la región me afirma un hermano suyo se sumó a un grupo de paramilitares que están en jurisdicción del Carmen del Darien y que eso está repleto de paramilitares y que se están reorganizando".

El personero asegura que durante las últimas semanas, dichos grupos han venido aumentado el reclutamiento de jóvenes. "Antes de ayer me tocó intervenir para que un muchacho que ya tenía todo listo para irse, hasta el camuflado puesto, no se fuera, porque la familia me pidió de que lo convenciera de que ese no era el camino y se logró que el muchacho reaccionara y no se fuera para este grupo". Además: Los acuerdos para sobrevivir a la guerra en el Carare

Y es que Murindó es caldo de cultivo para que los grupos armados encuentren soldados para la guerra. Según un estudio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda), y el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional, que se encargó de analizar los planes de ordenamiento territorial, este municipio tiene un 98 % de necesidades básicas insatisfechas por cuenta del crecimiento desmedido que ha sufrido. Además, hay un 95,14 % de pobreza extrema".

¿Por qué Murindó es importante para los grupos armados?

"Primero, porque esto es un corredor hacia el golfo de Urabá por donde pueden sacar estupefacientes. Segundo, la rivalidad entre grupos de extrema izquierda como el Eln y de extrema derecha como Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por el control territorial. Y tercero, es zona rica en recursos naturales. Por un lado, los grupos de izquierda se oponen al ingreso de las multinacionales y la explotación minera, pero los paras demuestran que se confabulan con las multinacionales para desalojar los territorios y facilitar la explotación de los recursos", dice Urón. Lea: Según NYT, tres testigos vincularían a Santiago Uribe con el grupo Los 12 Apóstoles

¿Ha recibido amenazas?

"Hoy me dijo alguien que ese audio que en vié el sábado ya estaba en poder de ellos (de las autodefensas). Tengo miedo, yo no soy de acá, soy de Norte de Santander, llegué al municipio por concurso de méritos. Para salir del municipio la única ruta que hay es el río Atrato y uno sale a un corregimiento que se llama Brisas, que hace parte de Belén de Bajirá y es una zona que tiene fama de ser controlada por grupos paramilitares.

Acá en el municipio hay milicias. Uno sabe quiénes son, pero uno no se atreve a denunciarlas con nombre propio porque no hay garantías".

¿Usted tiene medidas de seguridad especiales?

No. De hecho ya tuve unas amenazas a principio de año y la respuesta fue poco satisfactoria. Al alcalde me tocó rogarle para que me pusiera un policía en la puerta de la casa. Estoy preocupado también porque un coronel del Ejército está diciendo que el audio lo envié borracho, como desacreditando la información, me parece una gravedad suprema que un miembro de la fuerza pública diga eso".

