Temblor en Antioquia no afectó Hidroituango

Redación Nacional

El Sistema Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento de tierra. El temblor se registró en la tarde de este miércoles, tuvo una magnitud de 4.8 grados Richter y se produjo a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

De acuerdo con la entidad, el epicentro del sismo fue el municipio de Dabeiba, al occidente antioqueño. El movimiento se sintió también en el casco urbano de Ituango. municipios aledaños a Dabeiba como Frontino, Cañasgordas, Uramita, Ituango o Santa Fe de Antioquia.

Sin embargo, EPM reportó que en el proyecto ni siquiera se dieron cuenta del movimiento telúrico y no había afectado



Irian Alberto Castrillón, secretario de Gobierno de Dabeiba indicó que pese a que el movimiento se sintió fuerte en la jurisdicción, no hubo ninguna afectación ni en la zona urbana ni en la rural, según los reportes de la unidad local de gestión del riesgo.



El Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia (Dapard) informó por su parte que hasta ahora no ha recibido reportes de afectaciones en los municipios cercanos al epicentro. Pese a ello, indicó que avanza en la verificación con cada oficina municipal para descartar algún daño.