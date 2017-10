Universidad en Medellín implementa baños mixtos

redacción Nacional

Serán 17 baños mixtos para personas de movilidad reducida, familias y género neutro. Con esta implementación, la universidad busca con su plan de estandarización de espacios incentivar la inclusión de todas las poblaciones que conviven en el establecimiento.

“Eafit debe incentivar el sentido de la inclusión y la no discriminación para que quienes nos visiten, trabajen o estudien en la institución se sientan cómodos utilizando los espacios que la universidad dispone para ellos”, así dijo en el comunicado publicado, Ricardo León Tamayo Uribe, jefe del Departamento de Planta Física.

Son cinco baños pensados con mesa para cambiar los pañales para situaciones en las que los padres tienen el dilema de dónde atender a sus hijos, pues la mayoría de veces esta facilidad se encuentra en los espacios femeninos.

Para quienes poseen movilidad reducida la ubicación de los lavabos representa accesibilidad y para quienes son de género indefinido signifca igualdad.

Eafit es la primera universidad antioqueña que implementa esta acción complementaria a los baños de hombres y mujeres, pero a nivel nacional la Universidad Externado fue la pionera en adherir estos espacios que es abierta para cualquier persona.

Lea más en: Los baños mixtos del Externado: un experimento que ha funcionado.

"No me afecta en nada siempre y cuando no toquen los baños que ya están establecidos para mujeres y para hombres (...) Yo creo que si tenemos diferencias en los baños es más por un tema de higiene, no es un tema de exclusión social o de género, sino que es algo más de aseo", opina Juliana Zuluaga, estudiante de Derecho de la universidad.

Por otro lado, Samuel Tamayo, egresado de 2016 cree que es "una muy buena idea, pero en Eafit uno normalmente no ve a familias con los hijos para que tengan esos espacios. De pronto para personas con movilidad reducida y género indefinido, sí. El tema de accesibilidad en la universidad ha mejorado mucho pero faltan cosas, entre ellas el tema de los baños, esa fue mi percepción hasta la época en la que estuve allá".

Actualmente la insitutción cuenta con 93 lavabos para hombres y 92 para mujeres.