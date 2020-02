Voces de la música británica y latina forman a artistas locales en Medellín

Agencia Anadolu

La británica Jennifer Allan, corresponsal de The Guardian, abrió la edición 2020 del evento The Selector Pro del British Council, donde se debate sobre la promoción, inclusión y el periodismo musical.

Medellín acoge desde este miércoles y hasta el próximo viernes la edición 2020 del programa The Selector Pro, del British Council, que busca profesionalizar a artistas locales en la competitiva industria de la música.

Durante tres días, decenas de músicos emergentes recibirán talleres y conferencias que buscan mejorar sus habilidades para impulsar sus proyectos con el uso de herramientas digitales y el acercamiento a sus audiencias.

The Selector Pro también incluirá un espacio donde Lizzy Ellis, líder del sello disquero Saffron Records, junto a los colectivos latinos Todopoderosa y La Bruja de Texcoco, y la directora del programa The Selector Radio, Jamz Supernova, plantearán la necesidad de abrir un espacio a la equidad y la diversidad en la industria de la música.

Jennifer Allan, corresponsal del reconocido periódico británico The Guardian y de los medios ingleses especializados en música The Quietus y Wire, abrió The Selector Pro este miércoles con una conferencia sobre prácticas en el “periodismo musical”.

Allan, ante decenas de reporteros y músicos locales, habló sobre la redacción de historias vinculadas a la industria musical con potencial periodístico y la dificultad de escribir sobre un sonido, sin caer en clichés.

“No se trata de un talento nato, sino de entrenar tu oído para identificar las palabras adecuadas para describir un sonido”, mencionó la reconocida corresponsal británica que advirtió sobre los riesgos de caer en contradicción al hacer en la redacción. “Un sonido no se puede definir como frío pero acalorado”, aseveró.

La periodista se refirió, entre otros temas, al diseño de propuestas que los reporteros deberían tener al contactar a un editor experto en música. “Sean explícitos en el contenido de su historia cuando presentan sus trabajos”, indicó.

“Para reportajes, casi siempre, la manera más rápida de llegar a un tema para presentar a un editor, es encontrar una fuerte historia humana”, mencionó Allan.

La periodista invitó a sus colegas a investigar si las historias han sido escritas antes de enviar sus propuestas a los editores y a revisar las razones, si es el caso, detrás de la ausencia del cubrimiento de un álbum o artista en un medio. “Sean directos, eviten los lugares comunes y hablar en general”, mencionó.

Luis González, gerente de artes del British Council en Colombia, le aseguró a la Agencia Anadolu que The Selector Pro se inició con la conferencia de Allan al identificar que el sector de la música en el país necesita la creación de contenidos periodísticos robustos que lleguen a la mayor cantidad de audiencias.

“Queremos que los contenidos musicales puedan ser relatados de la manera más contundente y poderosa”, indicó González.

El gerente de artes del British Council aseveró que los temas elegidos para The Selector Pro se definieron con base en las necesidades que se han identificado en el sector.

Indicó que en el aspecto de la inclusión se halló que las mujeres y personas transgénero deben tener espacios más seguros y con las mismas oportunidades para acceder a la industria de la música.

Al referirse a la promoción y el acercamiento a audiencias, González sostuvo que son “cuellos de botella” para los artistas emergentes. “Mucha gente no tiene las herramientas ni entienden como con la tecnología se puede mostrar su música”, afirmó.

“No te puedes ubicar dentro de la industria solo produciendo música, se necesita pensar el contenido, divulgarlo, conocer las plataformas y personas claves en el sector”, resaltó González.

A The Selector Pro se espera la asistencia, durante los tres días, de 400 personas que se inscribieron y están vinculadas con la industria de la música

El 60% de los asistentes son músicos, mientras que el porcentaje restante son invitados vinculados con la cadena de valor de la industria, entre los que se encuentran sellos discográficos, periodistas y productores.

Otros de los conferencistas en Medellín son John Rostron, de la organización británica Asociación de Promotores Independientes; Nicolas Madoery, de la empresa que desarrolla proyectos de artistas emergentes 432 Hertzios, y Kate Lowes de Brighter Sound, que impulsa iniciativas de mujeres y poblaciones vulnerables.

The Selector Pro se cumple en Medellín con el apoyo del programa de financiamiento a proyectos creativos Elpauer y de la plataforma Circulart que cada año reúne a referentes de la industria musical latinoamericana.