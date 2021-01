Anuncia nuevo toque de queda en Cartagena: así funcionará

La medida comienza a regir a partir del martes 2 de febrero. Desde esa fecha no habrá pico y cédula en la capital de Bolívar. La medida fue anunciada por el alcalde, William Dau.

Luego de una reunión en la que la administración evaluó el comportamiento del COVID-19, William Dau, alcalde de los cartageneros, anunció las nuevas medidas que regirán a partir del próximo 3 de febrero. La medida de pico y cédula que venía operando en la ciudad se levanta a partir de la misma fecha.

El toque de queda funcionará así: de domingo a jueves la medida comienza a las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Para los viernes y sábados la medida empieza a las 2:00 a.m.

#NoBajemosLaGuardia |Cartagena presenta 323 nuevos contagio, 4 muertes y 1.584 casos activos.

“Tenemos un número de camas controladas, se ha disparado el número de contagios, pero no solo en Cartagena, sino en el país, pero lo tenemos controlado. Con menos restricciones que otras ciudades, aun así, estamos mejores”, dijo Dau sobre la flexibilización en el horario del toque de queda.