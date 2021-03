Anuncian manifestación en Nariño para rechazar la aspersión aérea con glifosato

El Comité por la Vida y la No Aspersión aérea Costa Pacífica de Nariño dirigió un documento a la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, en el que anuncia que el 18 de marzo será la movilización en contra de la medida anunciada por el Gobierno Nacional. El secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, dijo que la orden de retomar ese tipo de erradicación ya fue notificada a los alcaldes de la cordillera Pacífica, pero que los mandatarios no aceptarán esa decisión

En medio del debate sobre la decisión del Gobierno de retomar la aspersión aérea con glifosato, en Nariño los campesinos ya se alistan para decirle no a la medida. Este 9 de marzo, el Comité por la Vida y la No Aspersión Aérea Costa Pacífica de Nariño, envió un oficio a la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, en el que se le anuncia que convocarán una manifestación pacífica en las calles del municipio para exigir que no se implemente la aspersión aérea con glifosato. La movilización se realizará el próximo 18 de marzo en la cabecera municipal de los municipios de la costa nariñense, como son Tumaco y Francisco Pizarro.

“No aceptamos el etnocidio de los pueblos que habitan el pacífico nariñense, el envenenamiento del territorio y de la agricultura, en su mayoría licita, además rechazamos la violación del derecho fundamental a la consulta previa, consentimiento libre e informado. Marchamos por el derecho a la vida, la dignidad y la autonomía”, explicaron en el documento.

Le recomendamos leer: Abecé del borrador del decreto que prepara el camino para el regreso del glifosato

Para el 31 de diciembre de 2019, el área sembrada con coca en Colombia alcanzó las 154.000 hectáreas, lo que significó un 9 % menos de lo reportado para 2018. Nariño dejó de ser el departamento con más cultivos de coca en 2019, al pasar de 41.903 hectáreas a 36.964, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI); mientras que Norte de Santander pasó a ocupar el primer lugar, al aumentar los cultivos de 33.598 hectáreas en 2018 a 41.711 en 2019. Tumaco, que se caracterizó por ser el municipio con más coca en el país, fue superado por Tibú (Norte de Santander).

Además de Tumaco, en Nariño hay otros 26 municipios con presencia de cultivos de uso ilícito, siendo junto con Norte de Santander los departamentos que agrupan más del 50 % de toda la coca del país.

Una de las soluciones planteadas desde el Acuerdo de Paz con las Farc para no usar glifosato es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), cuyo objetivo es acabar con estos cultivos en el país de forma concertada con las comunidades con la puesta en marcha de proyectos productivos. En el departamento hay 17.191 familias inscritas, de las 99.097 que hacen parte del programa en Colombia. Estas familias se encuentran en zonas veredales de los municipios de Tumaco e Ipiales, donde se han sustituido 4.595 hectáreas de coca, con unos $5.222 millones invertidos.

Sin embargo, este Gobierno insiste en volver al glifosato como herramienta para acabar con los cultivos ilícitos, medida que en Nariño no se implementa desde el 2012. De hecho, el pasado 17 de febrero se conoció el borrador del decreto presentado por el Ministerio de Justicia que crea el marco normativo para el control de riesgo para la salud y el medio ambiente en la aspersión con glifosato.

“Es claro que las comunidades afectadas aceptamos la sustitución de los cultivos de manera concertada y exigimos al Gobierno que garantice que nuestros territorios estén libres de violencia y que se cumplan los Acuerdos de la Habana y el capítulo étnico del mismo”, agregaron desde el Comité.

El secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, dijo a El Espectador que la orden de la aspersión con glifosato ya fue notificada a los alcaldes de la cordillera Pacífica, pero que ellos están firmes en no aceptar esa decisión. “La Policía antinarcóticos anunció que en estos días se dará inicio en algunos de los municipios del departamento. En cuanto a la aspersión aérea, desde Nariño se ha fijado una postura de decirle no a la aspersión. Estamos convencidos de que una sustitución concertada y voluntaria es la base fundamental para poder avanzar”, explicó Cerón.

Desde la Gobernación de Nariño, por ejemplo, proponen el programa Acuerdos de Raíz, una iniciativa que busca hacerle frente a la erradicación de cultivos ilícitos de manera voluntaria y tras la cual se creó el Comité Departamental para la Sustitución Concertada de Cultivos de Uso Ilícito. La diferencia entre el programa del Gobierno radica en que esta propone “soluciones tempranas que están contempladas en mejorar las condiciones y el mantenimiento de la red vial terciaria que llega hasta los corregimientos y veredas de los municipios que hoy tienen la problemática de cultivos de hoja de coca. Ellos hablan de los proyectos productivos y después de eso abordar el tema de las redes viales terciarias de los territorios”, según explica el secretario de Gobierno de Nariño.

Le recomendamos leer: Acuerdos de Raíz, así va el programa con el que Nariño le dice no al glifosato