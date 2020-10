El cuerpo de Juan David Bravo Torres fue encontrado en el barrio Montelíbano por transeúntes de la zona. El menor de edad falleció de heridas en el cráneo.

En un sector conocido como El Caño del municipio de El Copey, Cesar, fue hallado en la madrugada del lunes el cuerpo de Juan David Bravo de 14 años. Las autoridades, alertadas por habitantes de la zona, hicieron el levantamiento del cuerpo. Según reportes iniciales, el joven fue encontrado con múltiples heridas en el cráneo causadas por un objeto contundente.

El hecho todavía es materia de investigación, pero las autoridades ya han identificado al presunto homicida. Se trata de un hombre conocido como Don Gustico, líder de una banda dedicada a la venta de alucinógenos que fue visto en compañía de Bravo horas antes de su muerte. Incluso, hay reportes que indican que había un pleito entre ellos.

“La administración rechaza como le fue quitada la vida a este niño quien ya estaba entrando en los programas de resocialización e iba a ser conducido a un hogar de paso para tratar la enfermedad que padecía, como es el hecho que estaba sumergido en la droga”, dijo el alcalde de El Copey, Francisco Meza, al medio local El Pilón.

Debido a lo ocurrido, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio. Durante la reunión el alcalde señaló que la drogadicción en menores de edad es uno de los problemas más grandes de El Copey, por lo que solicitó el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por su parte, la familia de la víctima afirma que no tenían conocimiento de que el joven tuviera problemas o estuviera amenazado. No obstante, notaron que su comportamiento en los últimos días no era el usual, ya que se mostraba preocupado y callado.