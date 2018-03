Ataque contra Policía en Urabá antioqueño deja un muerto y tres heridos

redacción Nacional

En momentos en lo que adelantaban operaciones de control y vigilancia en zona rural del municipio de Turbo (Antioquia), uniformados de la Policía que se movilizaban en una patrulla fueron atacados con armas de fuego. El balance preliminar de la emboscada es de un policía muerto y otros tres más heridos.

El hecho se registró sobre las 4:50 de la madrugada de este miércoles en el corregimiento El Tres. Según las primeras versiones, los uniformados –quienes estaban adscritos al Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar)– fueron sorprendidos por varios hombres fuertemente armados que la emprendieron contra el vehículo.

La víctima del ataque fue identificada como el patrullero Juan Gabriel Sepúlveda Mojica, quien conducía el vehículo en el momento de los hechos. El uniformado, de 35 años, era oriundo de San Mateo (Boyacá) y pertenecía a la Institución desde hace 11 años.

Los policías heridos son el intendente Jhon Faber Suescún Valencia y los patrulleros Eraldo José Polo González y Wilmer Ariel Páez Avendaño. Todos fueron trasladados al hospital Francisco Luis Valderrama de Turbo, donde permanecen bajo observación médica.

Aunque las autoridades no han atribuido el ataque a ninguna organización, no se descarta que el denominado Clan del Golfo lo haya perpetrado en retaliación, teniendo en cuenta que previamente hubo varias capturas de sus cabecillas, en particular, alias ‘El Zarco’.

El hecho ocurre 24 horas después de un ataque atribuido al Eln en Norte de Santander en el que murieron cinco militares y otros 10 resultaron heridos.