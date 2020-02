Alerta en Barranquilla por venta ilegal de supuesto 'parche antiguayabo'

Un supuesto ‘parche antiguayabo´ está siendo comercializado de manera irregular en Barranquilla, según advirtió la secretaría de la ciudad. Al parecer, hay personas que ofrecen este producto farmacéutico sin ningún registro del Invima.

El secretario distrital de Salud, Luis Moscoso, recomienda, para evitar el ‘guayabo’, el consumo moderado y responsable de alcohol, especialmente en la población joven para que no caigan en las trampas de productos farmaceuticos de los que no se conocen los contenidos.

También le puede interesar: Se entregó el zar del PAE en el Atlántico

¡Atentos a los productos farmacéuticos no autorizados!



La @SecSaludBAQ hace un llamado a no usar parches como ‘Party Patch’, que no están regulados por las autoridades sanitarias y que ponen en riesgo la vida de las personas.



Las razones aquíhttps://t.co/aM4Kyzp1xE