El municipio en el que prohibieron dejar tareas a los niños

redacción Nacional

El alcalde de Soledad, Atlántico, Joao Herrera, informó que a partir del próximo año los niños que estudien en colegios oficiales empezarán su jornada escolar a las 9:00 de la mañana.

El mandatario determinó esta medida que aplicaría para los estudiantes de transición y primaria en aras de “estructurar un verdadero calendario que se adecúe a nuestra realidad Caribe”.

Herrera argumenta que la idea fundamental es “colocar al niño como epicentro de toda la enseñanza y no al maestro”. También afirma que “queremos ayudar al desarrollo cerebral del niño en horas en las que debería estar durmiendo y no siendo sometido al castigo de un baño dormido para luego llevarlos a un colegio que resulta agresivo y ante un maestro inquisidor”.

El alcalde se valió de estudios científicos que comprueban que entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana son las horas en las que el sueño es más restaurador y que hasta los 10 años de edad el cerebro se está desarrollando, por lo que es primordial un descanso óptimo.

Pero eso no es todo, el mandatario también decidió que los profesores no podrán dejar tareas para realizar en casa porque esto debe ser una responsabilidad del docente en el aula de clase y no de los padres de familia.

“Espero que las tareas se hagan orientadas por el docente, es un sistema de medición donde el profesor se da cuenta sí el niño sí está comprendiendo o no lo que se le enseña. Ellos ganan para eso, a ellos se les paga un sueldo para que enseñen, para que hagan ejercicios, le ayude al estudiante a resolverlos y para que sea el estudiante el que realmente haga las tareas como son”, explicó Herrera en entrevista con Blu Radio donde añadió que también es un auxilio para los padres que constantemente “ponen una serie de quejas porque no pueden ayudar a sus hijos”.

Además, el alcalde indicó que espera que la propuesta sea aceptada por el Ministerio de Educación y de no ser así, dará la pelea en un debate.

En dicha cadena radial, el mandatario recordó que Soledad es el único municipio del Atlántico que desde enero entrega 30 mil almuerzos a los niños de los colegios públicos, con el objetivo de brindarles las mejores condiciones de aprendizaje.

Asimismo, dijo que considerará la posibilidad de que los niños puedan ingresar antes de las 9:00 a.m. a las instituciones educativas entendiendo aquellos casos en que los padres que trabajan desde muy temprano deben despacharlos.

Un ejemplo exitoso en el mundo donde se implementa esta jornada horaria es Finlandia. Allí, los niños inician sus clases sobre las 8:30 y 9:00 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con el paréntesis del almuerzo a las 12:00 a 12:30 del mediodía y los estudiantes ocupan los primeros puestos en los informes PISA por su excelente nivel educativo.