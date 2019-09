Gobernación del Atlántico pide ayuda al Estado para atender embarazos de población migrante

* Redacción Nacional

De acuerdo con el reporte entregado por la Gerencia del Hospital Niño Jesús de Barranquilla a la Secretaría de Salud del Atlántico, el 80 % de la capacidad instalada para atención de partos está ocupada por mujeres venezolanas. Este hospital Departamental, especializado en maternidad, es el único que no se niega a atender a la población migrante en el Atlántico y solicita al Gobierno apoyo para continuar haciéndolo.

En el Niño Jesús pasaron de atender siete nacimientos diarios a 16 debido. De enero a agosto de este año han atendido 3.030 embarazadas venezolanas, 20 % de ellas menores de edad. La gerente del hospital, Karina Orozco Gómez, explicó que los recién nacidos no tuvieron control prenatal y esto agudiza el problema porque requieren de una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Nuestra UCI tiene 42 camas, y a veces es insuficiente, pero estamos asumiendo esa carga que en ningún centro asistencial quieren atender. Otro hecho coyuntural es que, usualmente, en los meses de septiembre, octubre y noviembre aumentan los partos en el departamento, nueve meses después de la temporada de precarnavales y carnavales”, dijo.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, recorrió el Hospital Niño Jesús, para constatar el plan de contingencia que implementa ese centro asistencial ante el aumento de atención a embarazos de venezolanas, cuyos costos son asumidos por la Gobernación.

“Usamos recursos nuestros porque es cuestión de humanidad. No los vamos a dejar en la calle, pero requerimos que sea revisada la política de fronteras, que no nos cubre a nosotros con recursos por no ser departamento fronterizo”, indicó el gobernador Verano.

El Atlántico es el tercer departamento con mayor atención a estos ciudadanos en el país, después de Norte de Santander y La Guajira, que son fronterizos, con una inversión de $21.000 millones en lo que va corrido del año.

Armando de la Hoz, secretario de Salud del Atlántico, dijo que la situación ya fue expuesta ante el ministerio de Salud y confirma que el posible colapso del sistema de atención del Hospital Niño Jesús, por saturación de migrantes, es prácticamente una realidad.

“Estamos pendientes de organizar toda la información que llevaremos al ministerio. En el Niño Jesús se ha duplicado la atención, nuestra Secretaría lleva facturados $21 mil millones por concepto de múltiples atenciones a venezolanos en instituciones públicas y privadas que no se pueden cubrir con los $1.700 millones girados por el Gobierno nacional”, dijo.

La Secretaría de Salud del Atlántico anunció una contingencia con diferentes Empresas Sociales del Estado en el departamento que apoyan la situación generada por la crisis migratoria, y, además, solicitó soporte de toda la red privada y pública, tal como exige el ministerio de Salud.