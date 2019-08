Roban $400 millones del Banco Agrario de Candelaria, Atlántico

El comandante de la Policía de Atlántico, coronel Henry Jiménez, dio a conocer que desconocidos robaron alrededor de $400 millones del Banco Agrario del municipio de la Candelaria en dicho departamento.

Según el comandante, el robo se presentó en modalidad de “ventosa”. Los delincuentes abrieron un hueco en la pared de la entidad por donde ingresaron y robaron el dinero que reposaba en la bóveda.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de agosto, pero los empleados del banco se dieron cuenta horas después cuando llegaron al sitio y no sonaron las alarmas. En un principio, creyeron los ladrones no accedieron al dinero de la bóveda pues estaba cerrada. Sin embargo, al abrirla descubrieron que no había nada. De inmediato, llamaron a la Policía quien quedó a cargo del tema.

“La directora de la sucursal bancaria nos manifiesta que, al llegar a realizar la apertura de la oficina, a las 7:30 de la mañana, ingresaron como de costumbre, pero les extrañó que las alarmas no se dispararon. Revisaron y encontraron que la puerta del cajero principal estaba abierta y luego al verificar la parte de atrás se percataron de una ventosa en la pared y encontraron violentado los equipos de grabación de la oficina”, dijo el comandante a los medios.

Este es el segundo robo que sucede contra el Banco Agrario del municipio de la Candelaria. El 13 de noviembre de 2018, en modalidad de “taquillazo”, fueron hurtados cerca de $40 millones de la sede. En abril de 2019 el Banco Agrario de Manatí, en Atlántico, pasó por lo mismo. Varios ladrones ingresaron por una ventana y se robaron $500 millones de la caja fuerte.