“Uno nunca tiene consuelo, uno se acostumbra al dolor”, padre de Nancy Mestre

* Redacción Nacional

El desgarrador testimonio de Martín Mestre recordó el asesinato de su hija Nancy hace 26 años en Barranquilla, luego de conocer que la Policía Federal de Belo Horizonte, en Brasil, capturó a Jaime Saade, condenado por la justicia colombiana a 27 años de cárcel por el atroz crimen de la jóven de 18 años.

En entrevista con Blu Radio, el padre de Nancy dijo que la captura de Saade se logró gracias a las huellas que dejó en un vaso de un establecimiento en Brasil, las cuales coincidieron con la identidad del prófugo colombiano, quien tenía circular roja de Interpol.

“Captura del asesino de mi hija se logró por las huellas en un vaso”: padre de Nancy Mestre #MañanasBLU https://t.co/wKd3vLHuPi pic.twitter.com/RDxvrJXoc7 — BLU Caribe (@BLUCaribe) January 30, 2020

De acuerdo con el informe de las autoridades brasileñas, al momento de la captura el hombre presentó una licencia de conducir falsa; acto que en Brasil es considerado un delito que se paga con cinco años de cárcel. Saade fue trasladado hasta la penitenciaría Nelson Hungría, donde esperará su extradición para cumplir su condena en Colombia.

A PF prendeu um fugitivo internacional, em cumprimento a um mandado judicial de prisão, para fins de extradição, expedido pelo STF. O estrangeiro vinha se escondendo em Belo Horizonte e tinha contra si difusão vermelha da @INTERPOL_HQ .https://t.co/heLY5NIx2k pic.twitter.com/OgXTIh2GEz — Polícia Federal (@policiafederal) January 29, 2020

El padre de Nancy cuenta que todo sucedió la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando su hija salió de casa a la 1:00 a.m en compañía de Jaime Saade con la condición de volver a las 03:00 a.m del mismo día. Sin embargo, amaneció y Nancy no regresaba a casa.

Martín salió a buscarla la mañana del mismo 1 de enero. “La busqué en diferentes sitios y no la encontré, por último fui hasta la casa de Saade y encontré a su madre limpiando la casa”, dijo a Blu Radio. Martín no se percató que la mujer estaba limpiando las manchas de sangre. La mamá de Saade le dijo que su hija se encontraba en la clínica del Caribe porque había sufrido un accidente.

El panorama para Martín se hizo más pesado porque en la clínica encontró al papá de Saade, quien le dijo que su hija se había suicidado. “Yo no le creí nada y le contradije”, dice Martín.

Pero las versiones de los padres de Saade se desvirtuaron cuando las investigaciones de las autoridades arrojaron que Nancy Mestre había sido violada y maltratada. “Mi hija luchó porque las uñas las tenía desgarrada y sus partes íntimas tenían maltratos”, cuenta el papá de Nancy.

Jaime Sade tenía 32 años cuando cometió el crimen, le llevaba 14 años de diferencia a Nancy. El padre de la víctima asegura que no conocía la diferencia de edad entre los dos.

Martín Mestre está a la espera de lo que suceda con el destino del responsable de la muerte de su hija. Frente a la captura dice que lloró de tristeza al recordar ese amargo episodio de su vida. “uno nunca tiene consuelo, uno se acostumbra al dolor”, concluyó.