Autoridades investigan posible caso de incursión armada en El Piñón (Magdalena)

Los hechos se presentaron en la noche del miércoles. A pesar de que no se reportaron víctimas, los pobladores temen que las personas armadas que los intimidaron en su territorio recrudezcan la violencia en la que vivieron años atrás.

Momentos de pánico vivieron los pobladores del corregimiento de Carreto, en El Piñón (Magdalena), luego de que un grupo de hombres armados llegara en la noche de este miércoles 26 de agosto al centro del pueblo, lugar en el que les robaron sus pertenencias, los amenazaron y dispararon al aire en repetidas ocasiones.

Los hechos, en los que no se presentaron heridos, son materia de investigación por parte de la Policía de Magdalena, porque a pesar de no saber a ciencia cierta si se trató de un episodio de incursión armada, de delincuencia común o de una nueva forma de operar de miembros de grupos de crimen organizado (como Los Pachencas), preocupa la facilidad que tuvieron los delincuentes para llegar hasta el centro y tener el control total de la situación sin la intervención de las autoridades locales.

“Yo salía de mi negocio y de pronto un grupo de tipos vestidos de militares, me empujan y me quitan mi celular, me dicen que esta decomisado y me piden que les entregue todas mis pertenencias, después gritan que ellos son de los pachencas, el nuevo grupo que va a operar en esta zona”, afirma un testigo.

También le puede interesar: Poblaciones del Catatumbo están atemorizadas por las frecuentes masacres en Colombia

Por su parte el alcalde John Caballero dio un parte de tranquilidad al afirmar que las autoridades se encuentran en curso de encontrar a los responsables de los sucedido.

Los hechos se dieron a conocer a nivel nacional desde la madrugada de este jueves, cuando las víctimas denunciaron de manera masiva a través de redes sociales.