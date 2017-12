Avalancha en Mocoa, una de las peores tragedias de 2017

-Redacción Nacional

Desde la madrugada del sábado primero de abril, Mocoa, capital de Putumayo, no volvió a ser la misma. La furia de una sorpresiva y amenazante avalancha, producto del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco a causa de las lluvias que no dieron tregua ese día, acabó con la vida de más de 320 personas. Otras, contadas por miles, resultaron damnificadas y a la intemperie, pues lo habían perdido todo. Ya no quedaba esperanza.

Sin embargo, la ayuda estatal llegó a las pocas horas. Un equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conformado por cerca de 1300 personas aterrizó en la zona; en conjunto con las autoridades locales y departamentales, y miembros de la fuerza pública para hacerle frente a la situación. Al final, cerca de 17 barrios del municipio quedaron afectados y se comenzaron a tejer todo tipo de teorías alrededor de la tragedia.

Que pudo haberse prevenido, que los riesgos de la avalancha habían sido puestos en conocimiento con 9 meses de antelación y que la deforestación sin medida jugaron en contra de los estragos de esa madrugada fueron algunas de las reacciones. Lo cierto es que el episodio ocurrido esa madrugada de abril fue una de las tragedias más graves, ocurridas en este 2017 y a la que El Espectador le hace memoria, con las siguientes historias.

Mocoa, el día después de la tragedia

El panorama en la capital del Putumayo era desolador. El número de muertos superaba, hasta el momento, las 210 personas. Los propios habitantes comenzaron a hacer un censo de desaparecidos. Aún no había cifras concretas al respecto.

La imagen y el hombre que simbolizan la tragedia de Mocoa

Esta es la historia detrás de la imagen del hombre que intenta rescatar a un niño tras la devastadora avalancha que acabó con la vida de más de 300 personas en Mocoa (Putumayo).

Mocoa: así avanza la reconstrucción a cien días de la tragedia

Aunque el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, encargado de la recuperación del municipio, afirmó que se habían hecho importantes avances en la obra, los habitantes de la capital del Putumayo sentían que no se había hecho lo suficiente.