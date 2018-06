Avianca despidió a empleado por infringir normas dentro de un estadio de Rusia

"Avianca Holdings rechaza todo tipo de actuaciones que vayan en contra vía de nuestros principios y valores como compañía. Por consiguiente hemos tomado la decisión de terminar el contrato de trabajo al empleado de Avianca Carga presente en el mundial cuyo comportamiento violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista", de esta forma la compañía aérea anunció el despido de Luis Felipe Gómez, el colombiano que se hizo tristemente célebre por violar la seguridad rusa en el estadio de Saransk al ingresar trago dentro de unos binoculares.

Para Gómez, y el grupo que lo acompaña, aquí no acaba todo. Las autoridades colombianas están en contacto con sus pares en Rusia para iniciar un proceso que podría terminar con la expulsión de estos ciudadanos colombianos de territorio ruso. Lea también: La cachetada con guante de seda que le dio Japón a Colombia en Rusia 2018

Por otra parte, Guillermo Cárdenas, el hincha colombiano que instó a una aficionada japonesa que no habla español a repetir frases denigrantes, se disculpó públicamente luego de que su "broma" despertara la indignación generalizada y pronunciamientos de rechazo de la Procuraduría y la Cancillería colombiana.

"Buenas noches. Soy quien aparece en el video con unas mujeres japonesas. No es mi intención justificar mis acciones, pero quiero pedir disculpas públicas a las mujeres japonesas y al pueblo japonés que ofendí con tan desafortunados hechos. Nunca pretendí ofender, ni aprovecharme de las mujeres, fue en un momento de sentimientos encontrados y frustración por el resultado del partido. No fui yo quien hizo público el video, cometí un error más al enviarlo a algunos "amigos". Solo espero recibir el perdón de a quienes con mis actos ofendí. Amo mi país Colombia y esto me motivó, aún más a pedir excusas públicas", señaló el hombre de 40 años en diálogo con Publimetro.

Además: Cancillería rechaza comportamientos inapropiados de colombianos en Rusia

"Me dejé llevar por mis sentimientos, acababa de salir del partido" e indicó que hay cosas más importantes en el país "como para darle a este suceso tanta trascendencia", agregó en diálogo con la W Radio.

"Rechazamos los malos comportamientos; no representan nuestra cultura", escribió la Cancillería en Twitter.

En este sentido, agregaron que el comportamiento del hincha "no solo degrada a la mujer", sino que también "insulta a otras culturas", al idioma español y a Colombia.

"Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas", subrayan.

Al respecto, la Policía colombiana aseguró en un comunicado que está coordinando con las autoridades rusas el paso a seguir para tomar "las medidas sancionatorias pertinentes".



La institución también condenó cualquier acción que "vulnere la dignidad o los derechos de las personas sin distinción de sexo, raza, cultura, idioma o religión".



El procurador colombiano, Fernando Carrillo, manifestó, por su parte, que "el honor nacional sufrió su peor derrota, no por el fútbol, sino por la falta de valores de hinchas en Rusia que mostraron lo peor de la condición humana".



"Motivo de vergüenza en momentos en que el deporte debe mostrar lo mejor de Colombia", afirmó Carrillo en Twitter.

