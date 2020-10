"Barranquilla lleva 120 días con indicadores estables de COVID-19″: secretario de Salud

El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, informó que la capital del Atlántico lleva once semanas sin exceso de letalidad por coronavirus y en octubre van nueve días no consecutivos sin fallecidos. Además, la ocupación de UCI por pacientes con COVID-19 es del 1.4%.

Durante el programa diario del presidente Duque, “Prevención y Acción”, el primer mandatario resaltó la labor de Barranquilla en el manejo de la pandemia. "Barranquilla lleva más de 120 días con indicadores bajos, estables, favorables para COVID-19”, afirmó el secretario de Salud de la ciudad, Humberto Mendoza.

El secretario manifestó que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, la capital del Atlántico completa once semanas sin exceso de letalidad y nueve días de octubre - no consecutivos - sin fallecidos por coronavirus. Actualmente, la ocupación de UCI por pacientes con COVID-19 es del 1.4%, es decir, de las 700 camas disponibles, solo 10 están ocupadas por casos confirmados.

#AEstaHora el @SecSaludBAQ, Humberto Mendoza, participa en el programa #PrevenciónYAcción del presidente @IvanDuque, contando las últimas acciones para hacer frente a la pandemia en la ciudad.



Sigue la transmisión 👇 https://t.co/fy3viPiKCa — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) October 26, 2020

“Es evidente que el uso de las Unidades de Cuidados Intensivos viene incrementando por patologías no COVID-19, tenemos un 24.2% de la ocupación por patologías como enfermedad crónicas, fallas cardiacas, entre otras”, dijo.

También le puede interesar: Barranquilla habilita la actividad deportiva colectiva en canchas públicas y privadas

Además señaló que este domingo, 25 de octubre, se completó la semana con menos fallecidos por muertes no violentas de todo el 2020.

Mendoza señala que, aunque Barranquilla va bien en el manejo de la pandemia, “el virus no se ha ido y no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos en alerta”. También dijo que las UCI deben estar disponibles porque la temporada de lluvias traerá riesgos de enfermedad respiratoria aguda no COVID-19.

Leer: Por primera vez en la historia, Barranquilla aplaza su tradicional carnaval

Pese a las buenas cifras, este lunes el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, informó que no habrá carnaval de Barranquilla en febrero. “Lo importante es entender primero que el Carnaval es una tradición cultural más que una fiesta”, y que, si bien esta “genera un impacto económico que, por supuesto, valora la ciudad, nadie vive un año de lo que hizo en cuatro días”.