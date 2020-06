El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que las personas que incumplan de forma repetitiva el aislamiento podrían ser encarcelados por algunas horas. Se harán cercos sanitarios en las localidades Suroriente y Metropolitana.

Barranquilla está en alerta naranja desde el lunes 15 de junio, día en el que se reportaron 798 nuevos casos en la ciudad. El alcalde Jaime Pumarejo manifestó que están tomando medidas para controlar la propagación del virus.

Desde el martes 16 de junio, Pumarejo informó que se iba a reforzar la presencia del Ejército para garantizar el cumplimiento de las normas: “Mañana viene un alto general de las Fuerzas Militares de Colombia para gestionar la llegada de más hombres, que nos ayudarán a asegurar el cumplimiento del toque de queda. Estudiamos la posibilidad de sanciones más severas para quienes no quieran cumplir, debemos entender que esto es serio”.

Mañana viene un alto general del @FuerzasMilCol para gestionar la llegada de más hombres, que nos ayudarán a asegurar el cumplimiento del toque de queda. Estudiamos la posibilidad de sanciones más severas para quienes no quieran cumplir, debemos entender que esto es serio. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 17, 2020

En conversación con Blu Radio, Pumarejo afirmó que para muchos ciudadanos es más doloroso ir a un centro de reclusión que pagar una multa. “La realidad es que el comparendo a la gran mayoría de personas no las detiene. No ha sido eficaz. No considero que sea la salida, la salida es: el Ejército y la Policía tomando orden y pudiendo conducirte a un centro de reclusión, mínimo 12 o 24 horas si estas incumpliendo de manera reiterada”, dijo.

Afirmó que hay cinco cercos sanitarios en las zonas de mayor contagio y que este miércoles están terminando de cerrar la zona centro de Barranquilla y la zona de “Barranquillita” para vendedores. “Vamos a hacer un gran cierre y patrullaje sanitario en las localidades Suroriente y Metropolitana para lograr bajar la tasa de contagios, una medida que requiere de gran coordinación”, dijo el alcalde. En la ciudad también se decretó toque de queda y ley seca durante los puentes festivos.

Pumarejo señaló que la Policía ha impuesto más de 10.000 comparendos en la ciudad, pero afirmó que necesita apoyo del Ejército para “acompañar a la ciudadanía”.