Bloqueras comunitarias para construir sus propias casas

En el departamento de Caldas avanza este proyecto que busca convertirse en referente nacional.

Paula Andrea Rincón tiene 35 años, nació en Neira, un municipio cafetero del departamento de Caldas. Su vida siempre estuvo rodeada de pobreza, con pocas oportunidades y cinco hijas menores de edad a quienes alimentar. Por muchos años vivió con su esposo en arriendo, pero durante la pandemia, no tuvieron dinero suficiente para pagar ni un cuarto, fue así como terminaron viviendo en una “casa prestada” en la vereda Pueblo Rico: “Era una casa sin baño, con techo de plástico, piso de esterilla, la verdad que, en unas condiciones muy difíciles”.

Además de la pobreza extrema, Paula y su familia fueron damnificados por la ola invernal que afectó al departamento en el año 2019. Sin embargo, este oscuro panorama cambió este año cuando se enteró que existía un programa de la Gobernación de Caldas llamado “Bloqueras Comunitarias”, un modelo de autoconstrucción en el que se inscribió y salió beneficiada.

Desde febrero de este año cada mañana se levantó a trabajar por su casa. Solo la frenó la cuarentena, pero tan pronto pudo, volvió por ese sueño colectivo que comparte con otras familias que, como la suya, lo perdieron todo. Pero ahora con apoyo de entidades territoriales, Gobernación de Caldas, Secretaría de Vivienda e incluso la Policía de Neira logró hacer su sueño realidad.

“Es una dicha muy grande saber que uno mismo ayuda en la construcción de su casa, porque uno lo hace con mucho amor y cuida cada detalle, pues uno sabe que será el hogar para sus hijos. Es una bendición y de corazón estoy muy contenta y agradecida”.

Paula ayudó a fabricar los bloques de su casa y cuando fue necesario tomó la pala y mezcló cemento, porque a mujeres como ella nada parece quedarles grande. Este sábado 14 de noviembre al fin recibirá las llaves de nuevo hogar, ese que con tanto esfuerzo logró construir con ayuda de muchas manos, entre ellas las de toda su familia.

“Yo aún no lo asimilo, parece mentira, después de vivir en una casa sin baño, con techos de plástico, piso de esterilla ahora voy a tener una casa con baldosa, revocada, con baño y lavadero, eso para mí es increíble”.

En el proyecto “Tu Casa Primero, bloqueras comunitarias” no sólo construyen bloques de cemento, sino que también construyen familias, comunidad y se restaura la convivencia que en muchos casos estaba perdida para algunos beneficiarios del proyecto, así lo explica la trabajadora social Eleonora Díaz, quien acompaña a los beneficiarios del programa.

Para el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, la generación de vivienda ha sido su estandarte, no sólo por su vocación de arquitecto, profesión que estudió en la Universidad Nacional, sino también porque fue su promesa de campaña: “Con el proyecto ‘Bloqueras Comunitarias’ el beneficio que le damos a la gente es integral, además de entregar una casa totalmente construida, estamos brindando seguridad y estabilidad a estas familias. Este proyecto me motiva porque queremos ser ‘la Gobernación de la vivienda’, entendiendo que la mayoría de colombianos en lo primero que piensan es en resolver dónde van a vivir, en tener un lugar donde sentirse seguros con sus familias, un sitio que no se les inunde, que no se les caiga y que, ante todo, sea un hogar digno”.

Sobre Bloqueras Comunitarias

· El proyecto denominado Bloqueras Comunitarias está rotando por diferentes municipios y busca ser un ejemplo nacional sobre cómo construir viviendas a través del trabajo de la comunidad con respaldo institucional.

· Cada casa cuenta con un área construida de 47.8 m2 en una estructura con una capacidad para un segundo nivel. Fachada en revoque y graniplast.

· En el proyecto piloto se planea entregar 170 casas, generando 100 empleos y beneficiando a 850 familias.