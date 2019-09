Amenazan al director de la cárcel de Cartagena por traslado de reclusas

* Redacción Nacional

Mientras realizaba el traslado de 18 internas de la cárcel Distrital de San Diego en Cartagena a otros centros penitenciarios del país, el director de ese penal, Jaime De Ávila Hernández, recibió ofensas e incluso amenazas por parte de algunos familiares de las reclusas.

“Yo temo por mi vida y por la de mi familia, no sé qué pueda pasar. Me decían que se los iba a pagar, que iban a atentar contra mi vida, que me tenían ubicado”, explicó De Ávila en declaraciones a El Universal.

Según el funcionario, entre los insultos repetían que era “un sapo” “irresponsable”. De Ávila denunció los hechos ante la Fiscalía y notificó al alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, y al comandante de la Policía, el Brigadier general Henry Sanabria.

De los 14 meses que lleva al mando del centro penitenciario, el director señaló que esta es la primera vez que recibe amenazas por traslados de reclusas.

Además, se conoció que algunas de las trasladadas forman parte de estructuras criminales complicadas. Se espera que sus situaciones judiciales sean resueltas en las cárceles de Sincelejo, Montería, Manizales y Valledupar

El traslado de las internas fue acatado en cumplimiento de una petición de la Procuraduría de Cartagena con el fin de reubicarlas de manera inmedianta por los problemas de infraestructura que tiene el penal.

Una de las trasladadas fue Liliana Campos, alias "La Madame", señalada por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución y considerada por la Fiscalía como la proxeneta mayor de Cartagena. Fue llevada a la cárcel La Vega de Sincelejo por orden del Inpec.

Hasta la fecha, 69 internas han sido trasladadas a otras cárceles del país, mientras 85 reclusas continúan en Cartagena. Se estima que en los próximos dos meses, este centro penitenciario sea reubicado definitivamente al munipio de Turbaco, Bolívar.