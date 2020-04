Entrevista con el gobernador de Bolívar

“Es urgente que las EPS abonen a sus deudas”: Vicente Blel

Martín Elías Pacheco - @martineliasp

La emergencia sanitaria por el COVID-19 tomó por sorpresa a la mayoría de los sistemas de salud del mundo. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos no sirvió de mucho tener todas las capacidades económicas pues el virus ha dejado altas cifras de infectados y víctimas mortales; Colombia no fue la excepción.

En el archipiélago de San Andrés están enfrentando el coronavirus en medio de una crisis hospitalaria: en el hospital departamental Clarence Lynd Newball solo hay nueve camas en la Unidad de Cuidados Intensivos. En La Guajira solo hay 37 camas habilitadas para la atención de pacientes con coronavirus, y escasean los insumos de bioprotección para el personal médico. Esos son un par de ejemplos de la realidad que enfrentan los departamentos del país, como es el caso de Bolívar, donde la emergencia sanitaria de la pandemia los agarró con altas deudas al sistema de salud que impiden el pago a enfermeros y camilleros.

La deuda con corte a diciembre de 2019 supera los $100.000 millones. Entre las entidades morosas están Coosalud, Comfacor - CCF de Córdoba, Cartagena Distrito Especial, Comfamiliar Cartagena, Bolívar, Caprecom, Salud Vida, entre otros.

Entre tanto, Cartagena recibe el mayor número de contagiados de COVID-19, por lo que los esfuerzos se centran allí. El mandatario de los bolivarenses, Vicente Blel, habló con El Espectador del plan de expansión de la red hospitalaria, las deudas al sistema de salud y otros avances en medio de la pandemia.

¿Para cuándo tendrán listo el estadio Rocky Valdez a disposición del sistema de salud de Bolívar, especialmente de Cartagena?

El escenario lo acondicionaremos para atender patologías diferentes a las de coronavirus. Hemos previsto que sea una estructura en PVC, para que sea rápida y se pueda concretar en siete días, una vez se haga la contratación. Hemos tenido dificultad con la adquisición de las camas hospitalarias, porque no hay muchas. En camas de hospitalización dispondremos 400.

¿Cómo van a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Caribe y de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, a quienes les adeudan salarios?

La Gobernación de Bolívar, desde comienzos de marzo, giró más de $2.000 millones al HUC y $280 millones a la Clínica Rafael Calvo. La prioridad del Gobierno fue ofrecerles liquidez a estos hospitales, teniendo en cuenta que tienen una cartera morosa elevada.

¿Cuánto debe la Gobernación?

La Gobernación les adeudaba $10.000 millones; con el giro de los $2.000 millones reducimos la deuda. La Alcaldía de Cartagena debe al Universitario más de $40.000 millones; al igual que las EPS, que adeudan otro tanto importante. No es posible que a la fecha aún estas entidades sigan sin abonar a sus deudas. Todos tienen que pagar o abonar lo que deben.

¿Cómo garantizar que el distrito de Cartagena pague las deudas?

En reunión con el alcalde, le reiteramos la necesidad de que pueda reorganizar su presupuesto para lograr esos recursos. Nosotros no podemos ordenarle a la Alcaldía el pago, podemos exhortarlos a realizarlo y eso se puso de manifiesto en la reunión sostenida con William Dau y su equipo.

¿Dónde quedan los pagos del personal médico?

Es injusto con el personal médico; es realmente difícil para ellos la situación y por eso fuimos los primeros en atender ese llamado, mucho antes de que anunciaran el cese. Pero te repito, el esfuerzo debe ser de todos los deudores. Como puedes ver, con los recursos girados por la Gobernación no es suficiente. Pese a no ser de los mayores deudores hicimos los giros, pero la necesidad urgente de que los demás paguen o abonen no da espera.

Hay otro tema que preocupa en medio de esta crisis: los ventiladores artificiales. ¿Cómo están haciendo para garantizar su compra?

Los respiradores mecánicos serán adquiridos para asistir las 130 camas de UCI que se habilitarán en zonas hospitalarias de seis municipios de Bolívar. Serían 130 respiradores mecánicos a adquirirse para la habilitación de estas camas de UCI.

El personal médico ha insistido en que escasean los elementos de bioprotección en Bolívar.

¿Qué están haciendo para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud?

Se ha venido entregando insumos tales como polainas antideslizantes, gafas protectoras, tapabocas N95, guantes quirúrgicos, batas y trajes de bioseguridad, entre otros. Sin embargo, al ser el único ente de Gobierno realizando esta tarea, resulta insuficiente. Por eso reitero el llamado a las entidades del orden distrital y a las EPS para que hagan esta tarea y sumemos esfuerzos para aumentar la cobertura en insumos.

¿Y cuáles han sido las medidas para llevar agua potable a los municipios del departamento, que han tenido problemas de abastecimiento durante muchos años?

A la fecha hemos entregado más de seis millones de litros de agua. Tenemos, adicionalmente al COVID-19, la emergencia por la sequía en varios municipios de Bolívar. Estamos despachando carrotanques con la Unidad de Gestión del Riesgo, llegando a los municipios priorizados.

¿Cómo llevarán apoyo a los Montes de María?

Las ayudas se están destinando a toda la población en condición de vulnerabilidad. En Montes de María se hace presencia permanente con carrotanques para el abastecimiento de agua potable. El censo que determina a la población beneficiaria ya está definido por el Gobierno, a través de todos los planes de soporte a la población víctima del conflicto. Están incluidas víctimas, población LGBTI, adulto mayor y demás, pues el coronavirus no distingue grupo poblacional y no admite discriminaciones ni segmentaciones a la hora de afectar una comunidad.