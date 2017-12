Periodistas de Bolívar rechazan amenazas contra Carlos Figueroa Díaz

redacción Nacional

El 23 de diciembre, mientras departía en un establecimiento público con otras personas, el periodista cartagenero Carlos Figueroa Díaz fue abordado por dos hombres quienes amenazaron con dispararle. La razón: haber hablado en su portal de noticias Ideas Políticas sobre la captura de la concejala Angélica Hogde, involucrada en un presunto hecho de corrupción.

Según informó en un comunicado la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Raúl Fernández y Oscar Echeverry, exesposo de la concejala de Cartagena, llegaron hasta la mesa donde se encontraba el periodista para increparlo por haber tratado en su portal de noticias el caso de presunta corrupción en la elección de la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, de Cartagena, en el que estarían involucrados Hogde y el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque.

“[Raúl Fernández] Me presenta a este señor Oscar Echeverry, que en mi vida he visto. Me dice: este es el marido de Angélica Hogde, dile ahora que está aquí la (palabras vulgares) que tú hablas en los audios”, narró el periodista Figueroa Díaz, quien interpuso este marte la denuncia ante la Fiscalía.

Continuó: “El señor Oscar Echeverry me ofreció tres tiros, a lo que yo le respondí: ‘si vas a disparar dispara y me matas aquí’. El señor se levantó la camisa y ahí se le veía lo que se notaba como una cacha de revolver. Frente a ello bajé al primer piso y solicité a la seguridad del establecimiento que se percatara de la situación y abandoné el lugar”.

Periodistas Asociados de Bolívar y la Fecolper, manifestaron su rechazo frente al hecho y exigieron a las autoridades competentes, especialmente a la Fiscalía General de la Nación, investigar y sancionar a los responsables. También solicitan a la Unidad Nacional de Protección iniciar la ruta para brindar medidas de seguridad.

“Lamentablemente no es la primera vez que Carlos Figueroa es vulnerado en su ejercicio periodístico este año. Hemos conocido de acciones de acoso judicial con las que se buscaría silenciar sus investigaciones, las cuales involucran a funcionarios de la rama judicial y a otros servidores públicos”, expresó Adriana Hurtado, presidente de Fecolper.

Además indicó que “es urgente la sanción y aplicación de la Política Pública de Libertad de Expresión; de lo contrario, seguiremos ante un panorama donde quiénes deberían dar ejemplo desde el gobierno, se convierten en los depredadores de la libertad de prensa”.

Por su parte, el presidente de Periodistas Asociados de Bolívar, Dereck Álvarez, convocó a los colegas al plantón que realizarán el miércoles 27 de diciembre, desde las 7:00 de la mañana, en la Plaza de la Paz. “Cuando se atenta contra un periodista también se atenta contra la libertad de expresión y contra la sociedad que tiene derecho a estar bien informada”, sostuvo.