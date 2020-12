Con ley seca, toque de queda y cercos sanitarios hasta el 16 de diciembre, las autoridades buscan disminuir los contagios en la capital del Valle.

Desde que comenzó diciembre, los registros de nuevos contagios por COVID-19 en Cali superan los 500 casos diarios. Además, con las celebraciones navideñas se han presentado personas quemadas por el uso indebido de pólvora. Las autoridades de la capital del Valle decretaron toque de queda y ley seca hasta el 16 de diciembre y, además, instalaron barreras de acceso en el centro de la ciudad para controlar y vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad.

Según lo decretado, el toque de queda comienza mañana viernes 11 de diciembre desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., este horario estará vigente hasta el 16 de diciembre. La ley seca tendrá los mismos horarios. “Hemos detectado una importante actividad en la ciudad en este horario que no tiene controles. Eso nos obliga a tener nuevas medidas de restricción”, dijo Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia.

Para ingresar al centro de la ciudad, los caleños deberán ingresar por los accesos ubicados entre la carrera cinco y la carrera 10, y entre la calle 12 y calle 16. “Tomaremos la temperatura de los clientes, a los vendedores formales y a los informales. Los funcionarios de la subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control vigilarán que los ciudadanos que transiten en el centro lo hagan con medidas de seguridad”, dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Vigilancia.

La secretaria de Salud advirtió que en esta época hay un incremento en la demanda de Unidades de Cuidados Intensivos por las personas quemadas con pólvora, las intoxicaciones por licor, las riñas y los eventos cardiovasculares. El 90,1% de estas unidades están ocupadas, el 68,2% por COVID-19.

Además de estas medidas, para evitar que aumenten las personas afectadas por pólvora, la administración estableció un decreto en el que se establecen la prohibición de producción, venta y uso de pólvora. En el mismo decreto se establecen multas a padres de familia que permitan que sus hijos manipulen esta peligrosa sustancia.

