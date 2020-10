La concejala Diana Rojas insiste en que el alcalde Jorge Iván Ospina pretende que el Consejo de la ciudad le entregue “un cheque en blanco”. Ospina dijo que ella no va entender en qué se invertirá si no lee el Plan de Desarrollo.

El 29 de septiembre fue aprobado en primer debate el proyecto de Acuerdo 025, a través del cual el Concejo de Cali autoriza al alcalde, Jorge Iván Ospina, para contratar un crédito público por $650.000 millones. Estos se usarían para la reactivación económica y social del municipio, en el marco del Plan de Desarrollo llamado Cali Unida por la Vida 2020-2023.

“Esperamos que con esa misma disposición y ánimo de estudio y de debate podamos aportar nosotros desde la administración municipal, y enriquecer junto con los concejales el acuerdo que busca un cupo de endeudamiento con las entidades financieras; bien sea del sector público o del sector privado, por el orden de los $650.000 millones para hacer inversión. Esta será no solamente en infraestructura, sino también en el componente social e institucional”, declaró ese día el director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Fulvio Leonardo Soto Rubiano.

Con una votación favorable de los siete concejales que integran la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital, ahora pasará a trámite en segundo debate. Sin embargo, se han manifestado dudas respecto a cuáles son los proyectos específicos en los que se invertirá esta suma. “Es muy grave para la ciudad que en el crédito de 650.000 millones que pide el alcalde al Concejo no se incluyan los proyectos que se piensan ejecutar. No se puede aprobar un crédito sin saber para qué se va a utilizar”, argumentó la concejal Diana Rojas

Para ella, es como firmar un cheque en blanco. Asegura que no hay ningún tipo de garantía para los caleños y que “todos los créditos que se aprueban contienen el respaldo de los proyectos que se van a ejecutar”.

Frente al proyecto de acuerdo, la concejal tiene otros reparos. Manifiesta que el alcalde busca que se le apruebe el endeudamiento “como si fuera un crédito de libre inversión”. Además denuncia que Ospina solicita la autorización de endeudamiento a 15 años sin especificar la operación financiera que va a realizar.

"Alcalde, el crédito dejará de ser un cheque en blanco cuando se incluyan en el acuerdo los proyectos que se quieren financiar. Así los caleños sabremos en qué se va a gastar nuestra plata. Las finanzas de Cali hay que cuidarlas, crédito sí, pero no así”, concluyó Rojas.

La polémica creció después de que el alcalde hiciera un gesto particular golpeándose la cabeza al referirse a las dudas de Rojas, además señaló que si la concejal no lee el Plan de Desarrollo, no va saber en qué se invertiría el préstamo.

Rojas ya le respondió. “Soy la concejal ‘tun-tun’, según el alcalde Jorge Iván Ospina. Y soy ‘tun-tun’ porque le pedí que diga en qué se va gastar los 650.000 millones que está pidiendo prestados”, dijo en un video la concejal.

Agregó que también le está preguntando cómo va a ser el crédito, a qué plazos y en qué condiciones. “Alcalde, uno no pide plata sin saber en qué se la va gastar. Ni las mujeres ni los caleños somos ‘tun-tun’”.