La secretaría de Seguridad y Justicia de Cali informó que activaron una alerta por las múltiples denuncias de mujeres por casos de acoso e intentos de abuso por parte de hombres que se transportan en carros particulares. Estas advertencias están circulando hace meses por redes sociales.

Desde enero de este año se han difundido en redes sociales denuncias de mujeres que cuentan cómo han sido acosadas e intimidadas en las calles de Cali. Muchos de los testimonios hablan de hombres que las persiguen en sus carros. La secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad informó que activaron una alerta y, por medio de un equipo especializado, adelantarán las investigaciones pertinentes.

“Hemos recibido la preocupación de varios sectores de mujeres de la ciudad y de algunas personas que han sido víctimas de este hecho. Se presentan agresiones, victimización, intentos de raptos; esa información ha sido comunicada a la Secretaría de Seguridad y Justicia, a su vez nosotros hemos orientado en la coordinación con la Fiscalía y la Policía Metropolitana para que identifiquemos a estos vehículos, números de placas, propietarios y procedamos a investigar a fondo”, dijo Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Activamos alerta de seguridad frente a denuncias de mujeres por presuntos casos de acoso e intentos de abuso desde vehículos en diversas zonas de Cali.



Toda la institucionalidad adelanta investigaciones que permitan dar con los responsables de estos hechos. @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/ZYoyNaAeeB — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) April 14, 2021

Rojas aseguró que recibirán los casos directamente, para eso han dispuesto un equipo especializado que escuchará los testimonios. “Creemos que aquí puede haber un patrón o un modus operandi, que nos será útil para saber quién está detrás de esto. Invitamos a las mujeres que han sido víctimas de estos hechos a que de inmediato se pongan en contacto con nosotros para analizar sus casos y determinar cuál es el manejo que se le va a dar”, afirmó el secretario. Agregó que les han entregado placas de vehículos, que les permitirán obtener información.

‘“Se baja del lado del copiloto, un hombre alto y trigueño. Me dice ‘quieta, si se mueve la mato’. Yo no reaccioné, me dio pánico y empecé a temblar. En ese momento siento una mano que me toma por el brazo derecho y es un señor que me dice: ‘niña, reaccione. La están siguiendo y se la quieren llevar’”, dijo a Blu Radio una mujer que fue víctima de acoso en las calles de Cali. De acuerdo con su testimonio, estaba en una cita odontológica en el barrio El Ingenio, salió para sacar una fotocopia, pero notó que dos hombres en una camioneta de color plata la observaban.

Colectivos de mujeres han dado a conocer esta preocupante situación. En un comunicado del 8 de abril, la Escuela de Estudios Feministas Cali (Esfémica) exigió a las autoridades pronunciarse públicamente frente a las denuncias de intimidación, persecución e intento de rapto que han hecho varias mujeres por medio de redes sociales. “Sin duda hacen parte de un antecedente mucho mayor y más largo de violencias contra las mujeres, trata con fines de explotación sexual y desaparición forzada en esta ciudad”, afirmaron.

Asimismo, aseveraron que consideran “repudiable” que la Policía, los medios locales y la secretaría de Seguridad y Justicia hayan manifestado que “dichas denuncias son falsas o que hacen parte de una campaña de marketing, normalizando y perpetuando así la violencia contra las mujeres”.

Comunicado a la opinión pública frente a serie de hechos de intimidación, acoso y violencia hacia las mujeres dados a conocer en CALI últimas semanas. Exigimos a @AlcaldiaDeCali @SeguridadCali @PoliciaCali @FiscaliaCol, secretarías de Gobierno, Subsecretaría Equidad de Género... pic.twitter.com/ft88t9XhIH — ESFEMICA (@esfemica) April 9, 2021

Las denuncias se conocieron por redes sociales desde hace meses. Como lo detalló una mujer a El País de Cali, el 30 de enero se movilizaba en su motocicleta con destino al norte de la ciudad, según su testimonio un hombre “de tez morena, delgado, en una camioneta Chevrolet Tracker de color gris” la siguió durante casi todo su recorrido. Le preguntó hacia dónde se dirigía, ella indicó un lugar diferente a su destino, y él respondió que también iba hacia ese lugar.

No conseguía perderlo perderlo de vista, el hombre aceleraba, la esperaba en semáforos y la seguía intimidando. “Lo único que se me ocurrió fue enviar audios a mi pareja, indicando cómo era la camioneta, placas y mi ubicación. Al ver que no dejaba de seguirme, le pité insistentemente a otro vehículo y le pedí que llamara a la policía porque me venían siguiendo y aceleré. El señor fue muy amable, me acompañó hasta mi casa. El tipo se percata de que pedí ayuda e ingresa a una estación de servicio”, narró. Esta es una de las muchas denuncias publicas que han hecho las mujeres en Cali que solicitan acciones efectivas.

A nivel nacional y las 24 horas del día se encuentra habilitada la línea 155, para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 123, línea única de emergencias. En 2020 se presentaron 227 casos de feminicidio, 33 de estos contra niñas y adolescentes, según la Fundación Feminicidios Colombia. Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá son los lugares que más feminicidios registran desde 2018, cuando inició el conteo de esta organización. (Aquí puede leer la entrevista con la directora de la Fundación Feminicidios Colombia)

Otros datos tiene la Fiscalía, que el año pasado reportó 170 feminicidios y un aumento del 13% en los casos de violencia intrafamiliar, con un total de 78.109 casos.