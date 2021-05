Campesinos de Anorí (Antioquia) levantan paro tras llegar a acuerdos con autoridades

La decisión también se aceleró después de que empezara a circular un panfleto presuntamente de las disidencias de las Farc. En dicha circular se anuncia que el frente 36, liderado por alias “Cabuyo”, se unía a estas protestas y obligaba a todos los habitantes de la zona rural a salir a las calles.

Después de nueve días de protestas, lo campesinos del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, levantaron el paro que convocaron para exigir el no uso del glifosato, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, entre otro puntos que fueron presentado en un pliego de peticiones.

Aunque las conversaciones con la Gobernación del departamento y otras autoridades iban por buen camino para poner punto final a esta protesta, un panfleto emitido supuestamente por el frente 36 de las disidencias de las Farc cambió todo. En la circular se lee que el grupo al mando de alias Cabuyo había decidido unirse a estas marchas convocadas por los habitantes de la zona rural del municipio. Lo que causó terror en la gente es que en el folleto el grupo armado ilegal obligaba a todas las personas a movilizarse.

A raíz de este panfleto, los campesinos que estaban protestando en el parque principal de Anorí no han podido regresar a sus casas. “Empresas de transporte (Cootanor, mototaxis, motocarro y vehículos particulares) no pueden transportar personas de la cabecera municipal a las veredas. Si esto llega a suceder no se responde por los vehículo y conductores”, se lee en la circular.

Los campesinos emitieron hoy un comunicado pidiéndole al Gobierno nacional, departamental y municipal que necesitan condiciones para regresar a sus hogares. Además, le pide a este grupo armado ilegal que permita que las 3.000 personas que estaban protestando puedan llegar a sus territorios, pues el paro en el que se encontraban acabó tras llegar a varios acuerdos con las autoridades.

La comunidad movilizada en la jornada “Anorí a las Calles” exige garantías para su

Desde el pasado domingo 25 de abril de 2021, los campesinos se declararon en paro y entregaron a las autoridades un pliego de peticiones dentro del cual estaban presentes los siguientes temas: la formalización y permisos para los mineros artesanales en Anorí, la suspensión de la erradicación forzada, la revisión de la aspersión con glifosato en la zona y el cumplimiento con el programa de la sustitución voluntaria de cultivos de coca.

“Nosotros nos declaramos víctimas como líderes también del conflicto y como se le está diciendo a la gente también que somos iguales a ellos. Somos víctimas de todo lo que está pasando y lo que queremos es que eso no nos afecte lo que ya habíamos negociado con las agencias y con los ministerios”, aseguró José David Hernández, uno de los voceros de las comunidades de las zonas rurales del municipio.

Después de varias mesas de diálogo con representantes de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Anorí y otras instituciones, se llegó al acuerdo de realizar reuniones el jueves 6, lunes 17 y jueves 20 de mayo para tocar los puntos presentados en el pliego de peticiones y así llegar a una solución para estas comunidades de nordeste antioqueño.

“Manifestamos toda nuestra voluntad para que este diálogo continúe buscando soluciones a las diferentes peticiones: algunas serán posibles y otras no serán viables porque irán más allá de la capacidad de ley”, aseguró el secretario de Gobierno, Paz y No violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco.