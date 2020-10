La administración de la ciudad rechazó lo sucedido la noche del jueves 29 de octubre. En total se impusieron 80 comparendos y se inmovilizaron 38 motocicletas.

Cientos de motociclistas se dieron cita en Armenia para protagonizar una caravana por las calles de la ciudad la noche del jueves 29 de octubre. Los hechos fueron rechazados por la comunidad debido a que los motociclistas no acataron los protocolos de bioseguridad. En total se impusieron 80 comparendos y se inmovilizaron 38 motocicletas.

“Lamentable que se hayan tenido que impartir estas sanciones. Las actividades que se están realizando no solo en Armenia, Quindío, Colombia y el mundo van encaminadas a preservar y salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos. No entiendo la actitud de estas personas, de estos motociclistas que no sé qué estaban celebrando”, dijo José Manuel Ríos, alcalde de Armenia.

En Armenia, como en los demás municipios del Quindío, se decretó toque de queda para menores de edad y ley seca durante el puente festivo de Halloween. Las medidas rigen desde el viernes 30 de octubre a las 4 p.m., hasta el lunes 2 de noviembre a las 6 a.m.; a excepción de Armenia, donde la medida va hasta el domingo primero de noviembre a las 6 a.m.

“Llevamos 222 personas fallecidas en el Quindío. Más de 10.000 contagios en el mismo departamento, de los cuales 7.000 son de Armenia. Es un llamado a la responsabilidad, a la coherencia, al respeto porque cuando nosotros nos cuidamos estamos cuidando a los demás”, agregó Ríos.

Desde la secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, informaron que durante este puente festivo los agentes y reguladores de tránsito en compañía de la Policía estarán en las vías haciendo control. Asimismo, las autoridades del Quindío se encuentran articuladas para atender cualquier eventualidad.

