Caravana humanitaria recorre el Bajo Cauca Antioqueño para exigir el derecho a la vida

Desde el 25 y hasta el 28 de agosto, líderes sociales, organizaciones de Derechos Humanos, campesinas, artistas y medios de comunicación viajarán por Puerto Valdivia, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Antioquia, con el fin de exigir el derecho a la vida y visibilizar tanto el abandono del Estado como la problemática que enfrenta esta zona del país debido a los actos violentos de los grupos armados ilegales.

Su primera parada fue el corregimiento de Puerto Valdivia, allí se llevó a cabo una rueda de prensa con el fin de que la comunidad expresara sus peticiones y problemáticas para lograr su visibilización. Además, desarrollaron actividades lúdicas con la población.

#BajoCaucaPorLaVida "Que la institucionalidad nos diga que no viene al Bajo Cauca por riesgo, no es respuesta para nosotros. Las comunidades no tenemos opción, aquí es dónde vivimos. Aquí queremos seguir viviendo, pero en condiciones de vida digna" Habitantes de Pto Valdivia pic.twitter.com/a8VWlWbv39