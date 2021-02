Durante el fin de semana habrá toque de queda y ley seca extendida en Barranquilla para evitar cualquier aglomeración en la ciudad.

Barranquilla y otros municipios del Atlántico tendrán toque de queda y ley seca durante el fin de semana, con el objetivo de evitar que aumenten los casos de COVID-19. Las restricciones llegan este fin de semana que tradicionalmente se celebra el Carnaval de Barranquilla, pero que este año, por cuenta de la pandemia, no se realizará ni siquiera de forma virtual.

Las restricciones aplicarán de manera extendida desde el sábado a las 6:00 de la tarde y hasta el lunes 15 a la misma hora. Asimismo la Alcaldía recordó que el lunes y el martes no serán días cívicos ante la imposibilidad de celebrar las fiestas tradicionales de la ciudad.

También puede leer: 150 incendios forestales se han presentado en Santa Marta (Magdalena) en el 2021

Recuerda que desde las 6:00 p.m. del sábado 13 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 15 de febrero regirá toque de queda y ley seca en Barranquilla. El lunes 15 de febrero y martes 16 de febrero no serán días festivos. Descarga el decreto 👉 https://t.co/W2hwehOK1p pic.twitter.com/cIW36pgJha — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) February 12, 2021

“El peligro no se ha ido todavía y debemos seguir cuidándonos. No es hora de hacer fiestas, por lo que no habrá Carnaval, ni siquiera de manera virtual”, aseguró Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad.

La Gobernación del Atlántico también tomó medidas que aplicarán en todos los municipios del departamento, salvo Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia. A diferencia de las restricciones puestas en la capital del departamento, tanto el toque de queda como la ley seca empiezan desde hoy, pero no tendrán horario extendido.

Para hoy, viernes 12 de febrero, empezarán a regir desde las 7:00 p.m. e irán hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día. Tanto sábado 13 como domingo 14 el toque de queda y la ley seca iniciarán a las 2:00 de la tarde y tendrán la misma hora de finalización.

🚨 #ATENCIÓN 🚨

Conoce las medidas de #ToqueDeQueda y #LeySeca que regirán este fin de semana en los municipios del Atlántico.



⚠️ Se exceptúan de estos horarios el Distrito de Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia.



➡️ Decreto 057 (Pág. 11): https://t.co/enZcyVSiw1 pic.twitter.com/I3ZUbe4oRi — GobernaciónAtlántico (@Gobatlantico) February 12, 2021

Le puede interesar: Murió mujer que resultó herida en un ataque sicarial en Barranquilla

En el calendario este era el fin de semana previsto para celebrar una nueva edición del Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, debido a la pandemia este no se hará ni presencial, ni virtual. Habrá una serie de transmisiones durante estos días en las que los barranquilleros tendrán la oportunidad de conocer mejor la historia sobre esta festividad.

Históricamente, el lunes y martes de carnaval eran decretados días cívicos para que las personas pudieran asistir a los diferentes eventos. Ante la imposibilidad de realizar la fiesta este año, el lunes 15 y martes 16 de febrero no fueron decretados como cívicos.