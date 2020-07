La decisión la dio a conocer el mandatario de los cartageneros William Dau, quien anunció que entregarán 15.000 planes de datos móviles para estudiantes de instituciones públicas que no tienen acceso a internet.

El alcalde de Cartagena, William Dau, notificó que este año los estudiantes no volverán a clases presenciales como medida preventiva para evitar contagios por coronavirus. Según el mandatario la decisión se tomó luego de un consenso entre estudiantes, directivos y padres de familia.

“Lo que hemos logrado luego de que la directiva 011 y 012 del Ministerio de Educación saliera fue hacer la convocatoria donde todos los actores involucrados participaron. No es posible regresar a clases, no hay condiciones no solo por el comportamiento de la pandemia, sino porque la infraestructura educativa no está en condiciones para poder regresar”, explicó Olga Acosta, secretaria de Educación de Cartagena.

Para continuar con las clases virtuales prepararon un plan que involucra a personeros estudiantiles, padres de familia, sindicatos y consejos comunitarios, quienes coincidieron en que lo mejor es quedarse en casa trabajando con las guías que les mandan los docentes.

“El alcalde con los recursos que el Ministerio ha enviado va a entregar 15.000 datos a estudiantes con falta de acceso a internet. Estamos en ese proceso de contratación. Además, entregaremos 5.300 equipos para estudiantes de 10 y 11”, dijo la secretaria de Educación.

En Bolívar van 10.723 personas contagiadas con COVID-19, de los cuales 9.578 están en Cartagena.

