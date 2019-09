Alcalde de Corinto, Cauca, denunció el secuestro de su hermano

* Redacción Nacional

Edward García, alcalde de Corinto, Cauca, denunció que en la mañana del 20 de septiembre fue secuestrado su hermano menor, Cristian García. Según el mandatario, hombres fuertemente armados y encapuchados se llevaron a su familiar cuando se movilizaba en motocicleta con su esposa e hija por el sector de Villa Rosario y Pedro León, cerca al casco urbano del municipio.

"Él no tenía amenazas y acaba de terminar sus estudios de Tecnología Industrial en la Universidad Santiago de Cali. Es muy calmado y un hombre de familia, tiene una hija de 10 años”, dijo García a El País.

El alcalde cree que el crimen estaría relacionado con una posible retaliación por parte de los grupos armados de la región.

“Yo estoy amenazado desde hace varios meses. Los grupos me han hecho requerimientos, los cuales no he cumplido y he puesto en conocimiento de las autoridades", agregó el mandatario local.

De acuerdo con el inspector de la Policía de Corinto, Arbey Castillo, a Cristian García se lo llevaron en una camioneta de color vino tinto, al parecer, con rumbo a las afueras del municipio.

En la tarde se realizará un concejo de seguridad para establecer las medidas a tomar frente al caso.