Asesinan a líder social en Cajibío, Cauca

* Redacción Nacional

Uriel Rodríguez, miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, fue asesinado este martes 7 de agosto en la vereda Altamira, corregimiento El Carmelo, en el municipio de Cajibío, Cauca.

Según información preliminar, el líder campesino se encontraba en una tienda cuando fue abordado por hombres armados que le dispararon.

La información fue confirmada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, así como por otras organizaciones sociales de la región quienes han manifestado que Rodríguez pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, al movimiento político Marcha Patriótica y al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc.

Lea: Los siguen matando: nuevo líder social es asesinado en Caquetá

Habitantes de la zona aseguraron además que el líder participaba activamente en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. Al parecer, su asesinato estaría relacionado con las actividades que realizaba en esta línea.

El caso de Rodríguez se suma a la ola de asesinatos de líderes involucrados en sustitución de cultivos de uso ilícito en el país, de la cual la más reciente víctima fue Raúl Buitrago Perdomo en Caquetá.

Este asesinato se conoce en medio de una escalada de violencia que vive el departamento del Cauca desde el pasado fin de semana. Se trata de varios atentados que se han perpetuado contra estaciones de Policía en cuatro municipios del departamento.

Lea también: Alfredo Alonso Ruiz Higuita, otro líder social asesinado en Antioquia

El primer caso se presentó en el municipio de Padilla, donde desconocidos dejaron cerca a la estación de Policía motos cargadas con explosivos. Producto del ataque, murió el intendente Edier Burbano, comandante de esa estación.

Atentados similares ocurrieron en Santander de Quilichao, Corinto y Toribío.

Al respecto, el gobernador del Cauca, Óscar Campo, presidió este miércoles un consejo de seguridad al que asistieron representantes de la Tercera División del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía y de la Procuraduría.

“Vamos a realizar trabajo conjunto entre el Gaula élite del Ejército, la Policía y la Fiscalía quien designa a dos fiscales para poder hacer todo un trabajo de allanamientos y capturas en puntos que hoy tienen los GAOS (Grupos armados organizados) residuales del sexto frente en particular quienes se dedican no sólo al narcotráfico sino también a sembrar temor en los habitantes del norte del departamento”, señaló el gobernador al término del consejo de seguridad. Sin embargo, no se refirió al asesinato de Uriel Rodríguez, quien se convierte en el primer líder social asesinado en el gobierno de Iván Duque.