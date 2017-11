Capturan hombre que dejó cuadripléjica a su novia tras brutal golpiza

Archivo particular.

Archivo particular.

La Policía del Cauca capturó este viernes a un hombre que sería el presunto responsable de atacar brutalmente a una mujer identificada como Sandra Milena Vidal, de 30 años, quien actualmente se encuentra cuadripléjica como consecuencia de los múltiples golpes que recibió y que la tienen recluída en la Clínica Valle del Lili, en Cali.

El sujeto, que fue aprehendido en las últimas horas en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), donde habrían ocurrido los hechos el pasado 16 de septiembre, sostenía una relación sentimental con la mujer quien lo reconoció como el autor de la agresión que le destrozó la cadera y la pierna derecha, además de provocarle la perdida de la movilidad, tras propinarle un golpe con un objeto contundente en la parte de atrás de la cabeza.

Dos meses después del ataque , la hermana de la víctima, Anyalith Durán Mera, dijo a Noticias Caracol que la mujer presenta “complicaciones respiratorias, incluso le cayó una infección que ha complicado más su situación y el estado sigue siendo el mismo”.

En tanto, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, lo que significa que el capturado podría pagar una pena de 20 a 25 años en prisión.

“La conducta se agrava en tanto que él la dejó tirada creyendo supuestamente que ella había perdido la vida. Fueron los bomberos de Puerto Tejada quienes la auxiliaron y la remitieron a un hospital del municipio”, explicó a dicho noticiero Yaneth Vivas, abogada de la agredida.

La decisión se tomó pese a que el abogado del hombre solicitó el beneficio de casa por cárcel. Por su parte, los familiares del presunto atacante creen en su inocencia.

“Nada debe, nada teme, y el Señor sabrá si el cometió el delito o no. Nosotros no somos nadie para juzgarlo, ahí no hubo testigos”, expresó Juana María Alegría, familiar del capturado.

La mujer es manipuladora de alimentos y trabaja en un hogar de Bienestar familiar en el corregimiento El Hormiguero. Además, según sus familiares, es cabeza de hogar y responde económicamente por sus hijos y su madre.