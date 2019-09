Cauca

Comunidades de Timbiquí denuncian agresiones por parte de la Fuerza Pública

Redacción Nacional

Las comunidades de la zona media y alta del río Timbiquí (Cauca) denuncian que desde la mañana de este martes, 17 de septiembre, sufren atropellos por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) y de la Armada Nacional que adelantan un operativo contra la minería ilegal en la región. Cerca de las 6 p.m., la situación sigue igual.

Emilse Herrera, miembro del Consejo Comunitario Renacer Negro, le aseguró a El Espectador que alrededor de las 8:40 a.m. llegaron varios helicópteros de los que descendieron cerca de 30 uniformados armados.

“Dicen que es un operativo dado por una orden nacional, pero no han respetado nada y han atropellado a la gente de todas las maneras posibles. Quisimos avisar a nuestras familias que se encuentran en la zona, pero no nos permiten pasar y tampoco nos dan información de lo que pasa. Dicen que no están autorizados”, dijo.

Según Herrera, las agresiones por parte de la Fuerza Pública no son nuevas. Aseguró que en operativos previos, la Fuerza Pública ha causado daños graves en la infraestructura del municipio, en donde residen más de 8.000 familias. "Tenemos acueductos afectados por la quema de maquinaria y otras actividades que han realizado. Esta vez hay tres máquinas que quemaron en el agua y en las comunidades que viven ahí hay una cantidad impresionante de ACPM".

“Más o menos en 2015 llegó un operativo similar y se llevaron a un miembro de la comunidad que estaba cazando y lo acusaron de ser el máximo comandante del Frente 19 de las Farc. En este momento paga casa por cárcel, pero es inocente”, señaló.

Sobre las agresiones, Herrera manifestó que la comunidad ha actuado de manera pacífica. “Estamos arrinconados mientras ellos utilizan gases lacrimógenos y papas bomba. Ni siquiera les importa que haya niños en brazos y la excusa que ponen siempre es que nosotros agredimos primero cuando no es cierto”.

La Armada Nacional no se ha pronunciado.