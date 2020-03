Habitantes de Guapi, Cauca, cumplen seis días sin energía eléctrica

* Redacción Nacional

El fluido de energía se fue el 5 de marzo, desde entonces la comunidad se ayuda con plantas eléctricas que funcionan con ACPM. Sin embargo, no todos tienen acceso a esa alternativa. Los productos no perecederos de las tiendas se están dañando. La comunidad manifiesta que las empresas de energía no les dan respuestas claras.