Cierran establecimiento en el que Natalia Paris hizo fiesta en Cartagena

El secretario del Interior y Convivencia de la ciudad, David Múnera, confirmó el sellamiento del establecimiento ubicado en el sector de la Boquilla. “El único lugar que tenemos fue el de Natalia Paris”, dijo.

Un establecimiento comercial ubicado en el sector de La Boquilla en Cartagena fue cerrado luego que allí se hiciera una fiesta, con varios DJ, entre ellos la también modelo Natalia Paris, que no contaba con permisos para ello. La fiesta se volvió blanco de críticas al no contar con medidas de bioseguridad y porque sus participantes no tenían tapabocas.

(Le puede interesar: SIC ordena a Natalia París dejar de promocionar el dióxido de cloro)

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, aseguró que este tipo de eventos “no se pueden dar”. “Conseguimos que se cerrara ese lugar. Esperamos que este sábado y domingo siga así, y le pedimos a la Policía que continúe pendiente, para evitar que espectáculos como este se desarrollen. El único lunar fue el ocurrido el miércoles con Natalia París y ya se intervino y estaremos muy pendientes que estos hechos no se repitan”, dijo.

La policía tiene que actuar frente a todos los eventos que no cuenten con los permisos requeridos.



Sellamos el lugar que celebró una fiesta sin los requisitos en La Boquilla.



Continuaremos con los operativos en Semana Santa. pic.twitter.com/pk2GF90B63 — David Múnera Cavadía (@DavidMuneraC) April 3, 2021

Múnera Cavadía hizo un llamado a los propietarios y administradores de establecimientos para evitar que se presenten este tipo de eventos. “Todos tenemos que ayudar a cumplir con los protocolos de bioseguridad, dueños de bares, visitantes y cartageneros. Hay que cumplir con el aislamiento, uso del tapabocas, lavado de manos, no aglomeraciones”, agregó.

La fiesta fue publicitada por diferentes redes sociales, incluidas las de la artista Natalia Paris quien compartió en sus historias de Instragram imágenes de la fiesta que amenizó junto al también DJ Pablo Fierro.