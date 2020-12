Un explosivo que detonó en la vía que conduce al puente internacional José Antonio Páez causó el fallecimiento de un sargento de la Armada y dejó a cinco policías heridos, dos de ellos en grave estado de salud. Las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables del acto criminal.

En la tarde de este martes, 22 de diciembre, seis uniformados (un sargento de la Armada y cinco policías) resultaron heridos por un artefacto explosivo en Arauca capital. El Gobernado del departamento, José Facundo Castillo, confirmó que el suboficial de la Armada Javier Caicedo falleció mientras era atendido en una clínica. De los otros cuatro heridos, dos están en delicado estado de salud, el capitán de la Policía Felipe Martínez, jefe seccional de investigación criminal, y el teniente Miguel Medina Zabala. Los otros tres quedaron aturdidos por la explosión. De acuerdo con información preliminar, los uniformados estaban levantando un cuerpo en zona urbana del municipio, en la vía que conduce al puente internacional José Antonio Páez.

El gobernador rechazó las acciones terroristas: “ya no más, ¡paren! No es la forma de conseguir los ideales de un pueblo. Queremos rechazar de manera contundente este accionar terrorista. Le pedimos a los grupos armados al margen de la ley que ellos también tienen familia, son seres humanos; no queremos más guerra ni más muertes”.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos, 20 millones por parte de la Alcaldía y 30 millones de la Gobernación, para quien suministre información para dar con los autores intelectuales y materiales.

#Ahora ➡️ | El gobernador José Facundo Castillo Cisneros se dirige a la población, junto a las autoridades civiles y militares del Departamento sobre el atentado realizado la tarde de hoy. #ConstruyendoFuturo 🏗️🧱 Posted by Gobernación de Arauca on Tuesday, December 22, 2020

La Armada Nacional, la Policía y el Ejército adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del hecho.

La situación de orden público en ese departamento es compleja. En agosto de este año hubo una masacre en Arauca: en el corregimiento El Caracol fueron encontrados cinco cuerpos. Además, en el último mes las autoridades han reportado atentados contra la Fuerza pública. Hace un mes falleció un soldado y otro resulto herido cuando se movilizaban por el sector conocido como El Chuzo, en la vía entre Arauca y Arauquita.

En este departamento operan dos grupos armados ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el décimo frente de las disidencias de las Farc.