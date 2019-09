Colombia también se unió a la huelga mundial por la crisis climática

- Redacción Nacional

Más de 1.200 ciudades y 100 países alrededor del mundo participaron este viernes en la manifestación que busca llamar la atención de los gobiernos sobre los efectos del cambio climático.

Colombia se sumó a la iniciativa y levantó los carteles de indignación en la tercera movilización por el medio ambiente. Las dos primeras se realizaron el 15 de marzo y el 24 de mayo del presente año bajo el lema #FridaysForFuture que impulsó la activista sueca de 16 años, Gretha Thungberg.

Desde Change.org Colombia se lanzó una petición que para la tarde de este viernes alcanzó cerca de 70.000 firmas que fueron radicadas enla Presidencia de la República. Esto con el objetivo de pedirle al primer mandatario, Iván Duque, que declare la emergencia climática en el país, paso que, según Marcela Almeida, vocera de la organización, es necesario para que los temas ambientales sean prioridad en la agenda gubernamental.

A la movilización nacional asistieron estudiantes, profesores, pueblos indígenas, ambientalistas, movimientos de la sociedad civil, Ongs y organizaciones de derechos humanos.

En la capital colombiana la cita fue a las 3 p.m. en el túnel de la Universidad Javeriana y a las 4 p.m. la concentración llegó a la Plaza de Bolívar. Además de este viernes, hay varias actividades programadas para los próximos días como, por ejemplo, la apertura de Campamentos de Emergencia en la Plaza de Bolívar el próximo 23 de septiembre. Asimismo, el 24, 25 y 26 de septiembre se organizarán Mesas Ciudadanas y Cabildos Abiertos.

Bogotá presente en la jornada mundial que exige acciones frente al cambio climático.



Una sola voz: No al Fracking, no al transporte con combustibles fósiles, no a la minería, sí a la vida, si al agua. #strikeforclimatechange pic.twitter.com/eijkFfXwUz — Jorge Rojas (@jerojasrodrigue) September 20, 2019

En Medellín, Antioquia, la movilización comenzó a las 2 p.m. en el centro administrativo La Alpujarra.

¡Todos a luchar por una misma causa! EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 2 PM. pic.twitter.com/n2R6E1iSHV — Fridays For Future Medellín (@FFFMedellin) September 18, 2019

En Cali, Valle del Cauca, la huelga fue convocada para las 4:30 p.m. en la Alcaldía.

#HuelgaMundialPorElClima llevamos más de un año en la lucha por el cambio climático, desde hoy hasta el 27 de septiembre estaremos en manifestación. #FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/G3XZgXxtpo — Cristian Felipe (@gummillss) September 20, 2019

En Santa Marta, Magdalena, miles de estudiantes de las universidades llenaron las calles con pancartas.

#ClimateStrike | Con el acompañamiento de miles de personas de @Unimagdalena, @act_ambiemtalsm y ciudadanía en general, Santa Marta (Colombia) sale a marchar por el futuro de la tierra #PorElClimaSM @GretaThunberg #GlobalClimateStrike pic.twitter.com/I5LECoZqVB — Universidad del Magdalena (@Unimagdalena) September 20, 2019

En Ibagué, Tolima, desde las 8 a.m. los estudiantes se manifestaron con el apoyo de varios funcionarios de la administración municipal.

Somos 7000 personas UNIDAS por la acción climática en #Nariño



Somos semillas listas para impulsar que nuestro país y planeta transicionen hacia la priorización de la naturaleza.



Tenemos el conocimiento para lograrlo.#NariñoActúaPorElClima #ClimateStrike #ClimateAction pic.twitter.com/WkeHJc1Qla — Xiomy Acevedo (@Xiomy_Acevedo) September 20, 2019

Y es que, en términos ambientales, Colombia no queda muy bien parada, como lo explicó Juana Hofman, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“Nos estamos alejando en cumplir los compromisos internacionales del Acuerdo de París. La deforestación ha aumentado y no nos hemos puesto las pilas en temas de transición energética. Vamos tan mal que la propuesta ambiental es hacer fracking, lo que genera más metano y el efecto invernadero es 20 veces más dañino que el dióxido de carbono. Colombia no se ha tomado en serio la crisis climática”, dijo.

Según la abogada, uno de los grandes problemas del país es que los plásticos de un solo uso aún no han sido prohibidos y muchos de ellos llegan a parar a nuestros océanos, en donde reposan importantes ecosistemas como los corales que, al igual que los bosques y páramos, contribuyen en la reducción del dióxido de carbono.

“El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su informe de 2018 dijo que debíamos dejar los combustibles fósiles en el subsuelo para no aumentar más de dos grados centígrados el Acuerdo de París, e instó a los estados para que al menos en 15 años el aumento del clima no empeorara. Sin embargo, el Gobierno tercamente le sigue apostando a esas energías”. La marcha por el cambio climático no se reduce a una movilización de un solo día.

La idea de la iniciativa es que desde hoy hasta el 27 de septiempre se haga una “Global Strike” (Huelga mundial) en la que se realizarán acciones que ayuden a reducir la huella ecológica. Con el mensaje “toda acción cuenta”, pretenden replicar los buenos hábitos de consumo en todo el mundo.