Colombiano que llegó de China dice que no le realizaron exámenes de salud en El Dorado

* Redacción Nacional

Sergio Bautista, santandereano radicado en China, dijo que los funcionarios del aeropuerto no contaban con tapabocas ni con controles de temperatura. Sin embargo, MinSalud dice que desde hace 20 días fueron establecidos los protocolos de prevención.

Tras el auge del Coronavirus que ha causado más de 20 mil infectados y 427 muertes en el mundo, el Ministerio de Salud en Colombia informó el 23 de enero que se están realizando todos los protocolos de prevención y que además, “en los aeropuertos del país se adelanta un protocolo en el que se pregunta a los pasajeros sus antecedentes de viajes”. Sin embargo, Sergio Bautista, santandereano radicado en China, dijo que luego de tomar la decisión de regresar a Colombia “por protección propia”, ningún funcionario del aeropuerto El Dorado le realizó algún examen de salud para autorizar su ingreso.

“Llegamos a Bogotá el sábado en la noche y al ingresar esperábamos que por lo menos la gente de migración tuviese sus tapabocas como en todos los aeropuertos, y hubiese por lo menos un control de temperatura, y eso no ocurrió”, dijo Bautista a Blu Radio, quien agregó que fue él quien preguntó a un funcionario de migración si existía algún procedimiento de salud para que él y su familia entraran al país.

“‘Sí por ahí están unas personas de sanidad, ahorita lo llevo para allá’, nos dijo. Siguió con su proceso de ingreso, nos devolvió el pasaporte y nos sentó en unas sillas antes de salir de migración. No tardó 10 minutos cuando se acercó y nos dijo ‘no, esta gente está comiendo, siga adelante’”, sostuvo.

El colombiano dijo que al preguntarle a los funcionarios sobre cómo identificaban a las personas que venían de China (ya que no hay vuelo directo. Las personas llegan por conexión) o de países donde hay personas contagiadas, en migración le respondieron que “contamos con la buena fe de las personas”.

Bautista explicó que al llegar a Bucaramanga, él y su esposa buscaron varios laboratorios para poder realizarse exámenes médicos. “Mi esposa llamó a unos muy buenos laboratorios para ver qué exámenes nos podían hacer, pero le dijeron que no, que no había ningún exámen que le podían hacer al respecto, que no tenían conocimiento de cómo proceder”, dijo el colombiano quien agregó que a través de un periodista, la secretaría de Salud se pudo contactar con él. “Me dijeron que iban a ver qué podían hacer”.

Por su parte, Migración Colombia aseguró que cuando una persona ingresa al país se realiza una entrevista por parte del personal de migración "en donde se le hace referencia a su posible paso por China en los ultimos 14 días. En segundo lugar, para fortalecer las medidas de protección hemos instalado unos pendones que informan a los pasajeros de su obligacion de informar al oficial si presenta algun paso cercano a China. A los pasajeros tambien les corresponde una carga de responsabilidad con una nación que los recibe".

Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia, sostuvo que si bien se pueden presentar casos de personas que consideren no se les dio el trato oportuno, "inmediatamente se han organizado las investigaciones y se ha revisado el material de video a efectos de revisar si se ha producido algún tipo de irregularidad".

Director de @MigracionCol @JuanFEspinosaP da parte de tranquilidad tras la implementación de los protocolos diseñados por el Gobierno Nacional, para atender las llegadas de los viajeros que hayan visitado #China en los últimos 14 días. #SomosMigración pic.twitter.com/JvXlrYvXbV — Migración Colombia (@MigracionCol) February 4, 2020

En la mañana de este martes 4 de febrero Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), informó que Colombia ya tiene capacidad para hacer el diagnóstico del nuevo coronavirus. “Hicimos la estandarización y por eso ya no debemos enviar las muestras a Estados Unidos. Somos el primer país de América Latina en poder hacerlo”, aseguró en una rueda de prensa.

El Ministerio de Salud informó que hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus (2019-nCoV) y el riesgo para Colombia sigue siendo bajo.

Por el momento, ninguna nación de América Latina ha presentado pacientes con el coronavirus