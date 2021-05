Cómo amaneció Cali y Barranquilla: conozca el estado de la ciudad aquí

A través de varios corredores humanitarios se ha logrado ingresar insumos a la capital del Valle del Cauca. Los comerciantes siguen teniendo dudas sobre si estos espacios estarán abiertos durante todo el día. Los alimentos siguen subiendo de precio y la gasolina sigue siendo escaza.

Después de una nueva noche en el marco del Paro Nacional, los ánimos en Cali siguen estando caldeados, aunque las manifestaciones han bajado su nivel. Sin embargo, por las redes sociales continúan llegando denuncias sobre abuso policial durante el día y la noche. También se empieza a notar preocupación en la ciudad ante el desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos. Además se han hecho denuncias sobre carteles que están manejando la poco gasolina que hay en la capital del Valle del Cauca y otros cobrando “peajes” para dejar movilizar a las personas.

Aunque las protestas bajaron su nivel, en Cali siguen habiendo bloqueos de vías lo que causa dificultades en la movilidad de las personas. Además de esto, las entradas y salidas de la ciudad permanecen cerradas. Tanto la vía que comunica a la capital vallecaucana con Yumbo, como la que lo hace con Jamundí, permaneces cercadas por los manifestantes. Esta situación ha hecho que el desabastecimiento crezca debido a que los camiones cargados de insumos no pueden ingresar. Dentro de la ciudad también persisten estas situaciones en puntos como Puerto Resistencia, La Luna, Calipso, entre otros.

Aunque se ha logrado tener una comunicación fluida con los manifestantes y se han abierto espacios de corredores humanitarios para que estos vehículos puedan ingresar a la ciudad con comida, combustible e insumos médicos, sigue habiendo preocupación entre los comerciantes debido al incremento en los precios antes la escasez provocada por más de una semana de Paro Nacional. “Damos las gracias a la arquidiócesis de Cali que nos ayudó a empezar las negociaciones para poder tener un corredor humanitario que nos va a permitir reabastecer a la ciudad”, aseguró María Fernanda Santa, secretaria de Desarrollo Económico de la capital vallecaucana.

Este corredor humanitario fue abierto sobre el puente de Juanchito, en una de las entradas a la ciudad. Sin embargo, algunos comerciantes han expresado su preocupación, pues no saben si este paso estará funcionando durante todo el día o será solo por algunas horas. “En los acuerdos con los representantes del paro, estos exigieron que solo se permitiría el acceso de la comida proveniente de Cavasa cada ocho días, o sea solo los días miércoles”, le dijo Carlos Arturo Alomía, gerente de Cavasa.

Esta misma situación de desabastecimiento la están viviendo en primera persona las estaciones de servicio. La entrada de combustible quedó varada desde que iniciaron los bloqueos el pasado miércoles 28 de abril. Esto ha hecho que algunas personas estuvieran robando este líquido de los tanques que quedan ubicados debajo de las gasolineras. Desde ayer se empezó a reabastecer a la ciudad en este aspecto, pero por el momento es muy poco lo que ha logrado entrar. Por el momento solo se ha logrado volver a llenar los pozos de cuatro de estas estaciones.

Y si en Cali llueve, en Barranquilla no escampa. Aunque en la capital del Atlántico los ánimos no estuvieron muy exacerbados durante los primeros días de este Paro Nacional, la ciudad lleva dos noches seguidas presentando saqueos, vandalismo y denuncias de abuso policial. A diferencia del jueves 6 de mayo, estos hechos llegaron ahora hasta el área metropolitana y no se quedaron únicamente en el distrito.

Aunque las marchas se desarrollaron de manera pacífica a lo largo del día, cuando cayó la noche llegó el caos. Algunos vándalos salieron de la manifestación y se dirigieron a diferentes almacenes de la ciudad. Destruyeron y saquearon la tienda D1 en la Cordialidad con carrera 19. Además atacaron con piedras las instalaciones del Éxito Metropolitano y una Olímpica cerca de la estación Ramayá del Transmetro

Ante esta situación de descontrol y alteraciones al orden público, la Primera División del Ejército desplegó por la ciudad 320 soldados para apoyar a la Policía. La Fuerza Pública mantiene protegido y en constante monitoreo la Alcaldía de la ciudad, centros comerciales y negocios que venden alimentos. Asimismo, estas tropas tienen encargado el cuidado de la vía Al Mar, el puente Pumarejo y la calle 30.

Aunque la situación de desabastecimiento de la ciudad no llega al punto crítico que viven municipios como Cali, Popayán o Pasto, se empieza a notar que ha bajado la oferta de alimentos. “Hoy tengo una compra de tomate, cebolla, ajo... pero todo está carísimo. No alcanza para nada. La bolsa costó $ 50.000, en tres cosas. La libra de tomate me costó $ 2.800 y antes podía conseguirla en $1.000”, le dijo Nancy Navarro, clienta de una central de abastos en la ciudad, al periódico El Heraldo.

Para los comerciantes la incertidumbre es grande. Ante los bloqueos que se presentan en la Panamericana y otras vías, como la que conecta a la costa Caribe con Norte de Santander, se tema que pueda suceder lo mismo que en el suroccidente del país. “En este viernes reportamos la misma situación que el resto de la semana. No está ingresando mercancía de Ocaña, Cali, Pasto y Tunja por los diferentes bloqueos en las vías del país”, le aseguró Leonardo Mulford, gerente comercial de Granabastos, al mismo medio.