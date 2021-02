Con cadena humana, habitantes de Buenaventura rechazan actos de violencia

Esta actividad fue promovida por el obispo de la ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien aseguró que con esta actividad quieran blindar a Buenaventura frente a los hechos de violencia.

Este miércoles 10 de febrero se llevó a cabo una manifestación en Buenaventura para rechazar los actos de violencia que se han vivido en el puerto desde que empezó el año. Con una cadena humana de 22 kilómetros la población porteña salió a manifestarse en contra de los asesinatos, desplazamientos, desapariciones y enfrentamientos entre las bandas Los Espartanos y Los Shotas, subdivisiones del grupo La Local.

Uno de los principales promotores de esta actividad fue el obispo de la ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien en una entrevista con El Espectador aseguró que lo que se busca con esta movilización es “llevar el mensaje de que los malos no pueden seguir dominando y arrodillando a este pueblo. Queremos que el Gobierno nacional y distrital sepan que cuentan con el respaldo de la comunidad”.

Además, durante el recorrido de esta cadena humana el obispo esparció agua bendita por la calles de Buenaventura para pedir por el cese de la violencia y recordar a aquellas personas que han sido asesinadas por esta disputa. El último fue Deiner Castillo, un joven artista que murió el pasado lunes 8 de febrero de 2021.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Víctor Hugo Vidal, aseguró que con esto se demuestra lo que en verdad son los bonaverenses, muy distinto a lo que demuestran estas banda criminales que tienen azotada a la ciudad con violencia. “Nosotros somos gente de paz, de convivencia, de alegría, de estudio, de trabajo y de fe, esto es lo que estamos demostrando hoy y el mensaje es contundente para Colombia y el mundo”, aseguró Vidal por medio de su cuenta de Twitter.

La situación de violencia en Buenaventura se ha recrudecido debido a la disputa territorial que tienen las bandas Los Espartanos y Los Shotas, subdivisiones del grupo criminal La Local. Estas dos fracciones entraron en una guerra debido a el ataque por parte de una de las dos a un líder de la otra. Por esta razón se inició una disputa que hoy deja a 22 personas asesinadas, 11 denunciadas como desaparecidas y 653 desplazadas interna y externamente, según datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según el personero de la ciudad, Edwin Patiño, actualmente se viven varios procesos de desplazamiento. Los barrios más afectados por la disputa de estos dos grupos son ‘Bellavista’, ‘Juan XXIII’ y ‘Buenos Aires’, por lo que mucha gente ha tenido que dejar sus hogares e irse a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, también hay quienes han preferido salir hacia las zonas rurales del municipio, donde hay presencia de grupos armados al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Farc. Otras personas han decidido dejar Buenaventura e irse rumbo a la capital del Valle del Cauca.

Durante esta semana se realizó un consejo de seguridad, en el que el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció un incremento del pie de fuerza de la Fuerza Pública en 1.200 hombres. Sin embargo, la medida no fue bien recibida en la comunidad. “La Fuerza Pública ha hecho un operativo donde han capturado a más de 100 personas en los últimos 30 días, pero no ha sido suficiente. Yo siempre he venido diciendo que en resumen lo que viene sucediendo es que hay una falta de oportunidades para nuestros niños, niñas y adolescentes de Buenaventura”, aseguró Patiño en una entrevista en RCN Radio.

“Llevamos tantos consejos de seguridad, cada que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección”, aseguró el obispo de Buenaventura a El Espectador.