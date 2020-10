Santa Marta, con 43.516 migrantes venezolanos, es la sexta ciudad del país con mayor número de migrantes. El martes pasado durante una sesión del Concejo de Santa Marta se discutió la preocupante situación de esta población vulnerable.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Migración y la Policía Metropolitana presentaron ante los miembros del Concejo de Santa Marta cifras y estadísticas sobre la situación actual de los migrantes venezolanos en la ciudad. Resaltaron como tema principal los problemas que enfrentan los niños y adolescentes en mendicidad.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Santa Marta 31.778 de migrantes laboran en trabajos informales: el 39%, más de 12.300 venezolanos, se dedican a ventas ambulantes, el 19%, alrededor de 6.037 personas, limpian vidrios en intersecciones semaforizadas, el 10% se gana la vida con demostraciones artísticas callejeras y un 12% realiza trabajo sexual.

“Es hora de proponer acciones, soy partidario de emprender una cruzada en donde el Gobierno Nacional, gobiernos extranjeros y entidades internacionales como las Naciones Unidas, a través de Acnur, Cruz Roja Internacional y ONG’S, nos ayuden en el propósito de construir un campamento migratorio, un campamento para refugiados”, comentó Juan Carlos Palacio Salas, concejal del Partido Conservador.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió duras críticas de parte de varios concejales presentes que le pidieron acciones concretas para ayudar a los niños que se encuentran en las calles de la ciudad. Al parecer la entidad presentó un ruta, que según los concejales, no se está cumpliendo.

“Al ICBF le escucho su exposición y quedó muy preocupada, no sé si no recorren los sitios donde se evidencia lo denunciado. Yo sí veo niños y padres pidiendo dinero en los semáforos y andenes, cosa que parece que él no ve, y grave que sea así”, señaló Ingrid Gómez, concejal.

El Concejo firmará una petición solicitando a la presidencia de la República revisar la ola delictiva ocasionada por los migrantes, que según expuso el coronel Oscar Solarte se encuentra en aumento desde el año 2016.

“El 14 por ciento de la delincuencia hoy está en manos de hombres y mujeres oriundas del vecino país”, aseguró el coronel Solarte Castillo. Esta petición también le pedirá al presidente contemplar acciones que eviten más afectaciones economicas en Santa Marta.